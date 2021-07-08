Его Величество Кейн: форвард англичан забил победный гол в матче 1/2 Евро-2020 против Дании (видео)

Гарри Кейн в овертайме не реализовал пенальти, но забил решающий гол в полуфинале Евро-2020, в котором Англия победила Данию

Сборная Англии стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу.

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Перед стартовым свистком диспозиция команд была ясна. Англия считалась безоговорочным фаворитом, а Дания надеялась на повтор 1992 года, когда именно эта сборная одержала победу на чемпионате Европы вопреки всем прогнозам.

Каспер Юльманн — главное тренерское открытие Евро-2020. В матче против Англии он сумел грамотно выстроить игру в обороне и с первых же минут англичане столкнулись с проблемами. Вскрыть защиту датчан оказалось не так просто, как это было в матче против Украины.

На 15-й минуте соперники обменялись острыми моментами: сначала Гарри Кейн с разворота пробил выше ворот, а затем Пьер-Эмиль Хейбьерг нанес удар, ворвавшись с левого фланга в штрафную площадь — Джордан Пикфорд спас сборную Англии. Следующий шанс Дании возник на 25-й минуте, но Миккель Дамсгор не попал в створ из пределов штрафной — выше ворот.

И все же, наросшее давление у ворот англичан Дании удалось воплотить в забитый мяч. Кристенсен заработал штрафной удар, а Миккель Дамсгор прямым ударом со штрафного отправил мяч в ворота — 1:0!

Англия включила скоростии спустя 9 минут смогла отыграться: Сака простреливал на Стерлинга, а Кьер, пытаясь выбить мяч подальше от ворот, забил автогол — 1:1.

В начале второго тайма Гарри Магуайр попробовал повторить трюк, который сработал в матче против Украины. Но на этот раз удар головой рослого защитника не стал проблемой для Каспера Шмейхеля. В середине второго тайма датчане понесли потерю: Андреас Кристенсен получил травму и не смог продолжить игру.

Вторая половина проходила без острых моментов и лишь в конце англичане снова включили скорости и организовали настоящий финльный штурм. Стоунз пробивал головой после подачи от Шоу — мимо; Кейн пробивал в створ — Шмейхель справился. Основное время завершилось с таким же счетом, как и первый тайм — 1:1.

В овертайме пластинка осталась той же: англичане продолжали "утюжить" штрафную площадь датчан, но это не привело к результату. На 98-й минуте Грилиш наносил плотный удар в створ, но голкипер Дании снова был на высоте.

Ключевой эпизод случился на 102-й минуте: Рахим Стерлинг упал в штрафной площади датчан и арбитр, после консультаций с коллегой на системе VAR, указал на 11-метровую отметку. Исполнять удар взялся Гарри Кейн. Его удар Каспер Шмейхель отбил, но был бессилен на добивании. Защитники не успели накрыть Кейна, который забил свой четвертый гол на чемпионате — 2:1.

Вторая дополнительная 15-минутка прошла под знаком осады английской обороны, но сравнять счет датчане так и не сумели.

2:1 — победа сборной Англии, которая выводит ее в финал Евро-2020, где сыграет против Италии. Матч состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Евро-2020. 1/2 финала

Англия — Дания — 2:1

Голы: 0:1, Дамсгор, 30; 1:1, Кьер (автогол), 39; 2:1, Кейн, 102.

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Сака (Грилиш, 69; Триппьер, 106), Филлипс, Райс (Хендерсон, 95), Стерлинг — Маунт (Фоден, 95), Кейн.

Дания: Шмейхель — Стрюгер Ларсен (Васс, 67), Кристенсен (Й.Андерсен, 79), Кьер, Вестергор (Винн, 105), Меле — Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 88) — Брайтвайт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Ю.Поульсен, 67).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.