Його Величність Кейн: форвард англійців забив переможний гол у матчі 1/2 Євро-2020 проти Данії (відео)

Гаррі Кейн в овертаймі не реалізував пенальті, але забив вирішальний гол у півфіналі Євро-2020, в якому Англія перемогла Данію.

Збірна Англії стала другим фіналістом чемпіонату Європи з футболу.

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Перед стартовим свистком диспозиція команд була зрозуміла. Англія вважалася беззаперечним фаворитом, а Данія сподівалася на повтор 1992 року, коли саме ця збірна здобула перемогу на чемпіонаті Європи всупереч всім прогнозам.

Каспер Юльманн — головне тренерське відкриття Євро-2020. У матчі проти Англії він зумів грамотно вибудувати гру в обороні та з перших же хвилин англійці зіткнулися з проблемами. Розкрити захист данців виявилося не так просто, як це було в матчі проти України.

На 15-й хвилині суперники обмінялися гострими моментами: спочатку Гаррі Кейн із розвороту пробив вище воріт, а потім Пʼєр-Еміль Гейбʼєрг завдав удар, увірвавшись з лівого флангу в штрафний майданчик — Джордан Пікфорд врятував збірну Англії. Наступний шанс Данії виник на 25-й хвилині, але Міккель Дамсгор не потрапив у створ із межі штрафного — вище воріт.

І все ж, наріс тиск біля воріт англійців Данії вдалося втілити в забитий мʼяч. Крістенсен заробив штрафний удар, а Міккель Дамсгор прямим ударом зі штрафного відправив мʼяч у ворота — 1:0!

Англія вмикнула швидкість і через 9 хвилин змогла відігратися: Сака прострілював на Стерлінга, а Кʼєр, намагаючись вибити мʼяч подалі від воріт, забив автогол — 1:1.

На початку другого тайму Гаррі Магвайр спробував повторити трюк, який спрацював у матчі проти України. Але цього разу удар головою рослого захисника не став проблемою для Каспера Шмайхеля. У середині другого тайму данці зазнали втрати: Андреас Крістенсен отримав травму і не зміг продовжити гру.

Друга половина проходила без гострих моментів і лише наприкінці англійці знову вмикнули швидкості й організували справжній фінальний штурм. Стоунз пробивав головою після подачі від Шоу — мимо; Кейн пробивав у ворота — Шмейхель впорався. Основний час завершився з таким же рахунком, як і перший тайм — 1:1.

В овертаймі пластинка залишилася тією ж: англійці продовжували "прасувати" штрафну площу данців, але це не призвело до результату. На 98-й хвилині Гріліш наносив щільний удар у створ, але голкіпер Данії знову був на висоті.

Ключовий епізод трапився на 102-й хвилині: Рахім Стерлінг впав у штрафному майданчику данців і арбітр, після консультацій з колегою на системі VAR, вказав на 11-метрову позначку. Виконувати удар взявся Гаррі Кейн. Його удар Каспер Шмейхель відбив, але був безсилий на добиванні. Захисники не встигли накрити Кейна, який забив свій четвертий гол на чемпіонаті — 2:1.

Друга додаткова 15-хвилинка пройшла під знаком облоги англійської оборони, але зрівняти рахунок данці так і не зуміли.

2:1 — перемога збірної Англії, яка виводить її у фінал Євро-2020, де зіграє проти Італії. Матч відбудеться 11 липня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Євро-2020. 1/2 фіналу

Англія — Данія — 2:1

Голи: 0:1, Дамсгор, 30; 1:1, Кʼєр (автогол), 39; 2:1, Кейн, 102.

Англія: Пікфорд — Вокер, Стоунс, Магвайр, Шоу — Сака (Гріліш, 69; Тріппʼєр, 106), Філліпс, Райс (Гендерсон, 95), Стерлінг — Маунт (Фоден, 95), Кейн.

Данія: Шмейхель — Стрюгер Ларсен (Васс, 67), Крістенсен (Й. Андерсен, 79), Кʼєр, Вестергорд (Вінн, 105), Меле — Гейбʼєрг, Ділейні (Єнсен, 88) — Брайтвайте, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Ю. Поульсен, 67).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.