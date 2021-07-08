Тренера сборной России уволили после провального выступления на Евро-2020

В России решили расстаться с главным тренером сборной, который отработал в команде пять лет

Российский футбольный союз принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции", — сообщает РФС.

Напомним, что Черчесов работал со сборной России с 2016 года. Под его руководством сборная России дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, однако на Евро-2020 провалилась и заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией, не попав в плей-офф. Россия проиграла бельгийцам (0:3), обыграла Финляндию (1:0) и проиграла Дании (1:4).

Кто займет вакантную должность на данный момент не сообщается. В списке кандидатов на пост главного тренера сборной России фигурируют экс-тренер сборной Германии Йоахим Лев, португалец Андре Виллаш-Боаш и главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Как сообщает "Чемпионат", стороны еще не обсуждали условия расторжения контракта, что означает, что тренер еще может претендовать на сумму неустойки за одностороннее расторжение договора.

Станислав Черчесов узнал, что будет уволен сегодня, 8 июля, от президента Российского футбольного союза Александра Дюкова.

Напомним, в России рассматривали возможность не участвовать на Евро-2020 в знак протеста с новой футбольной формой сборной Украины, на которой изображен оккупированный РФ Крымский полуостров и захваченные пророссийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Черчесов оценивая выступления сборной России на чемпионате Европы, не снял с себя ответственности за плохие результаты.