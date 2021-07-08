Тренера збірної Росії звільнили після провального виступу на Євро-2020

У Росії вирішили розлучитися з головним тренером збірної, який відпрацював у команді п'ять років

Російський футбольний союз прийняв рішення припинити співпрацю з головним тренером збірної Станіславом Черчесовим.

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"Російський футбольний союз спільно з головним тренером збірної Росії Станіславом Черчесовим прийняв рішення про розірвання контракту з фахівцем і його тренерським штабом. РФС почне роботу з пошуку кандидатів на ці позиції", — повідомляє РФС.

Нагадаємо, що Черчесов працював зі збірною Росії з 2016 року. Під його керівництвом збірна Росії дійшла до 1/4 фіналу ЧС-2018, проте на Євро-2020 провалилася і посіла останнє місце в групі з Бельгією, Данією і Фінляндією, не потрапивши в плей-оф. Росія програла бельгійцям (0: 3), обіграла Фінляндію (1: 0) і програла Данії (1: 4).

Хто посяде вакантну посаду, наразі не повідомляється. У списку кандидатів на пост головного тренера збірної Росії фігурують екстренер збірної Німеччини Йоахім Лев, португалець Андре Віллаш-Боаш і головний тренер молодіжної збірної Німеччини Штефан Кунц.

Як повідомляє "Чемпіонат", сторони ще не обговорювали умови розірвання контракту, що означає, що тренер ще може претендувати на суму неустойки за одностороннє розірвання договору.

Станіслав Черчесов дізнався, що буде звільнений сьогодні, 8 липня, від президента Російського футбольного союзу Олександра Дюкова.

Нагадаємо, у Росії розглядали можливість не брати участі на Євро-2020 у знак протесту на нову футбольну форму збірної України, на якій зображений окупований РФ Кримський півострів і захоплені проросійськими бойовиками частини Донецької і Луганської областей.

Раніше Черчесов, оцінюючи виступи збірної Росії на чемпіонаті Європи, не зняв із себе відповідальності за погані результати.