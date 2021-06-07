Збірна Росії з футболу може відмовитися від Євро-2020 через форму українців із Кримом — ЗМІ

Повідомляється, що російську сторону також сильно обурює нанесене на футболки збірної України гасло "Слава Україні — Героям слава".

Збірна Росії з футболу може відмовитися від участі в чемпіонаті Євро-2020. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua з посиланням на близьке до Російського футбольного союзу (РФС) джерело.

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За інформацією порталу, в збірній Росії з футболу розглядають варіант відмовитися від участі в Євро-2020 на знак протесту нової футбольної форми збірної України, на якій зображений окупований РФ Кримський півострів і захоплені проросійськими бойовиками частини Донецької та Луганської областей.

Повідомляється, що в Росії також незадоволеним тим фактом, що на новій формі збірної України з футболу є гасло "Слава Україні — Героям слава", яке ті вважають націоналістичним.

Зазначимо, на офіційних ресурсах збірної Росії з футболу й РФС поки немає інформації про можливу відмову російських спортсменів від участі в Євро-2020.

Варто зазначити, що УЄФА вже схвалила нову форму збірної України з футболу з Кримом і Донбасом.

[ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко [ + – ] Нова форма збірної України з футболу до Євро-2020 Фото: Facebook/Андрiй Павелко

Нагадаємо, нову форму національної збірної для Євро-2020 президент УАФ Андрій Павелко презентував учора, 6 червня. Того ж дня в Держдумі РФ заявили, що такий комплект є "вираженням політичної позиції, яка відрізняється від позиції РФ" і закликали УЄФА заборонити нову форму збірної України з футболу.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков же зазначив, що "регулювати" цю ситуацію повинні в УЄФА. А глава Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич, коментуючи реакцію російської сторони на нову форму збірної України з футболу з Кримом і Донбасом, порадив тим "зайнятися допінговими скандалами", через які їхнім спортсменам доводиться виступати на змаганнях без національної символіки, зокрема — прапора й гімну.