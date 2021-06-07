"Несмотря на возгласы в России": УЕФА утвердили новую форму сборной Украины

В РФ, после анонса формы, заявляли, что ее дизайн вызывает "вопросы" и он должен быть урегулирован УЕФА.

УЕФА утвердили новый дизайн формы для сборной Украины по футболу, на котором изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом и надписи "Слава Украине — Героям слава". Об этом сообщает Спорт-Экспресс.

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Как ответили в пресс-службе УЕФА изданию, форма утверждена.

"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", — рассказали в пресс-службе.

При этом глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич посоветовал "экспертам" из России лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых их спортсмены выступают без флага и гимна страны.

"Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода", — заявил Маркевич для MetaRatings.

Напомним, 6 июня президент УАФ Павелко презентовал новую форму национальной сборной для "Евро-2020".

В России считают, что ситуацию должны "регулировать" в УЕФА из-за якобы нацистского приветствия "Слава Украине" и изображения оккупированного Россией Крыма на карте Украины.