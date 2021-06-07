"Незважаючи на вигуки в Росії": УЄФА затвердили нову форму збірної України

У РФ, після анонсу форми, заявляли, що її дизайн викликає "питання" і він повинен бути врегульований УЄФА.

УЄФА затвердили новий дизайн форми для збірної України з футболу, на якому зображена карта України з окупованими Росією Кримом і Донбасом і написом "Слава Україні — Героям слава". Про це повідомляє Спорт-Експрес.

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Як відповіли у прес-службі УЄФА виданню, форма затверджена.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпіровки", — розповіли в прес-службі.

При цьому глава Комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив "експертам" з Росії краще зайнятися допінговими скандалами, через які їх спортсмени виступають без прапора і гімну країни.

"Я повністю згоден з президентом УАФ Андрієм Павелком, який сказав, представляючи нову форму, що силует України буде надавати сил нашим гравцям, адже вони будуть битися за всю Україну: від Сімферополя і Севастополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода", — заявив Маркевич для MetaRatings.

Нагадаємо, 6 червня президент УАФ Павелко презентував нову форму національної збірної для "Євро-2020".

У Росії вважають, що ситуацію повинні "регулювати" в УЄФА через нібито нацистське привітання "Слава Україні" і зображення окупованого Росією Криму на карті України.