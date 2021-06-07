Сборная России по футболу может отказаться от Евро-2020 из-за формы украинцев с Крымом - СМИ

Сообщается, что российскую сторону также сильно возмущает нанесенный на футболки сборной лозунг "Слава Украине — Героям слава".

Сборная России по футболу может отказаться от участия в чемпионате Евро-2020. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua со ссылкой на близкий к Российскому футбольному союзу (РФС) источник.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По информации портала, в сборной России по футболу рассматривают вариант отказаться от участия в Евро-2020 в знак протеста с новой футбольной формой сборной Украины, на которой изображен оккупированный РФ Крымский полуостров и захваченные пророссийскими боевиками части Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что в России также недовольным тем фактом, что на новой форме сборной Украины по футболу есть лозунг "Слава Украине — Героям слава", который те считают националистическим.

Отметим, на официальных ресурсах сборной России по футболу и РФС пока нет информации о возможном отказе российских спортсменов от участия в Евро-2020.

Примечательно, что УЕФА уже одобрила новую форму сборной Украины по футболу с Крымом и Донбассом.

[ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко [ + – ] Новая форма сборной Украины по футболу к Евро-2020 Фото: Facebook/Андрей Павелко

Напомним, новую форму национальной сборной для Евро-2020 президент УАФ Андрей Павелко презентовал вчера, 6 июня. В тот же день в Госдуме РФ заявили, что такой комплект является "выражением политической позиции, которая разнится с позицией РФ" и призвали УЕФА запретить новую форму сборной Украины по футболу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же отметил, что "регулировать" эту ситуацию должны в УЕФА. А глава Комитета сборных УАФ Мирон Маркевич, комментируя реакцию российской стороны на новую форму сборной Украины по футболу с Крымом и Донбассом, посоветовал тем "заняться допинговыми скандалами", из-за которых их спортсменам приходится выступать на соревнованиях без национальной символики, в том числе — флага и гимна.