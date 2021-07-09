Бой Фьюри - Уайлдер может сорваться из-за коронавируса

Третий бой между супертяжеловесами планируется провести 24 июля в Лас-Вегасе

В лагере британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри зафиксирован случай заражения коронавирусом, сообщает BBC.

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Но пока этот случай не влияет на планы промоутеров о проведения бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер в Лас-Вегасе, который запланирован на 24 июля. Вместе с тем, угроза срыва поединка все еще сохраняется.

32-летний чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тасйон Фьюри тренировался в Лас-Вегасе, чтобы подготовиться к долгожданному поединку на T-Mobile Arena.

Подтвержденный случай Covid-19 в его команде привел к некоторым сообщениям, что дата встречи может измениться. Однако, согласно заявлением менеджеров Top Rank, пока статус боя остается без изменений.

"Мы продолжаем следить за состоянием здоровья Тайсона и его команды, и на сегодняшний день статус мероприятия не изменился", — заявили промоутеры Top Rank.

Напомним, Фьюри победил Уайлдера и стал чемпионом WBC в феврале 2020 года — через 14 месяцев после того, как эти же боксеры провели впечатляющий бой, который завершился вничью.

С момента победы Фьюри в Лас-Вегасе, ни один из них не провел ни одного боя.

После того, как третий бой несколько раз срывался из-за осложнений, связанных с пандемией Covid-19, Фьюри пытался организовать бой с британцем Энтони Джошуа, который владеет тремя другими значительными титулами в супертяжелом весе. Но арбитражный суд постановил, что у Уайлдера есть договорные основания для третьего поединка.

Отметим, что Фьюри ни разу не проиграл в 31 бою, в то время как Уайлдер потерпел лишь одно поражение в 44 матчах.

Ранее сообщалось о договоренности между командами Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа о проведении боя в Саудовской Аравии. Для этого местные организаторы даже должны были построить специальную арену, но все изменилось, когда команда Уайлдера юридически доказала право на проведение третьего боя против Тайсона Фьюри.

Этому предшествовало эмоциональное заявление Фьюри: он назвал Джошуа "уродливым бомжарой" и призвал перестать бояться боя с ним.