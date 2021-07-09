Бій Ф'юрі — Вайлдер може зірватися через коронавірус

Третій бій між суперважкоатлетами планується провести 24 липня в Лас-Вегасі

У таборі британського супертяжа Тайсона Фʼюрі зафіксований випадок зараження коронавірусом, повідомляє BBC.

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Але поки цей випадок не впливає на плани промоутерів на проведення бою Тайсон Фʼюрі — Деонтей Вайлдер у Лас-Вегасі, який запланований на 24 липня. Разом з тим, загроза зриву поєдинку все ще є.

32-річний чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі тренувався в Лас-Вегасі, щоб підготуватися до довгоочікуваного поєдинку на T-Mobile Arena.

Підтверджений випадок Covid-19 у його команді призвів до деяких повідомлень, що дата зустрічі може змінитися. Однак, згідно із заявою менеджерів Top Rank, поки статус бою залишається без змін.

"Ми продовжуємо стежити за станом здоровʼя Тайсона і його команди, і на сьогодні статус заходу не змінився", — заявили промоутери Top Rank.

Нагадаємо, Фʼюрі переміг Вайлдера і став чемпіоном WBC у лютому 2020 року — через 14 місяців після того, як ці ж боксери провели приголомшливий бій, який завершився внічию.

З моменту перемоги Фʼюрі в Лас-Вегасі обидвоє не провели жодного бою.

Після того, як третій бій кілька разів зривався через ускладнення, повʼязані з пандемією Covid-19, Фʼюрі намагався організувати бій з британцем Ентоні Джошуа, який володіє трьома іншими значними титулами в суперважкій вазі. Але арбітражний суд постановив, що у Вайлдера є договірні підстави для третього поєдинку.

Зазначимо, що Фʼюрі ні разу не програв у 31 бою, у той час як Вайлдер зазнав лише однієї поразки в 44 матчах.

Раніше повідомлялося про домовленості між командами Тайсона Фʼюрі та Ентоні Джошуа про проведення бою в Саудівській Аравії. Для цього місцеві організатори навіть повинні були побудувати спеціальну арену, але все змінилося, коли команда Вайлдера юридично довела право на проведення третього бою проти Тайсона Фʼюрі.

Цьому передувала емоційна заява Фʼюрі: він назвав Джошуа "потворним бомжарою" і закликав перестати боятися бою з ним.