Чемпион известен: "Тампа-Бэй" выиграла Кубок Стэнли (видео)

Флоридский клуб повторил свой успех второй год подряд и в третий раз в истории НХЛ

Минувшей ночью в НХЛ завершилась финальная серия Кубка Стэнли. "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Монреаль Канадиенс", завоевав второй титул подряд.

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Финальная серия НХЛ длится до четырех побед и для того, чтобы обеспечить титул, "молниям" было необходимо одержать победу в пятом матче, поскольку в предыдущих четырех они трижды обыгрывали "Монреаль" и потерпели одно поражение.

Героем матча стал голкипер американского клуба Андрей Василевский, который отбил 22 броска соперника. Победу же "Тампе" принес единственный точный бросок, автором которого стал Росс Колтон.

Финальная сирена погрузила практически заполненную "Амали Арену" в состояние эйфории: "Тамба-Бэй" снова стала чемпионом НХЛ.

Таким образом, "Тампа-Бэй" одержала победу во втором сезоне подряд: в сезоне 2019/2020 в финале они обыграли "Даллас Старз" в шести матчах. В целом, это третий титул клуба в истории — первый трофей был завоеван еще в сезоне 2003/2004.

Голкипер "молний" Андрей Василевский признан MVP плей-офф, а форвард команды Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ текущего сезона.

Отметим, что на пути к финалу команда Джона Купера одолела таких соперников как "Флорида Пантерз", "Каролина Харрикейнз" и "Нью-Йорк Айлендерс". Только в полуфинале соперникам пришлось отыграть все семь матчей, максимально предусмотренные регламентом соревнований.

Напомним, на текущей неделе трагически погиб голкипер клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Маттис Кивлениекс. Трагедия произошла из-за травмы груди, полученной из-за случайного попадания туда заряда фейерверка, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия. Осколок петарды попал спортсмену в сердце.