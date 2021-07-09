Чемпіон відомий: "Тампа-Бей" виграла Кубок Стенлі (відео)

Флоридський клуб повторив свій успіх другий рік поспіль і втретє в історії НХЛ

Минулої ночі в НХЛ завершилась фінальна серія Кубку Стенлі. "Тампа-Бей Лайтнінг" обіграли "Монреаль Канадієнс", завоювавши другий титул поспіль.

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Фінальна серія НХЛ триває до чотирьох перемог і для того, щоб забезпечити титул, "блискавкам" було необхідно здобути перемогу в пʼятому матчі, оскільки в попередніх чотирьох вони тричі обігравали "Монреаль" і зазнали однієї поразки.

Героєм матчу став голкіпер американського клубу Андрій Василевський, який відбив 22 кидки суперника. Перемогу ж "Тампі" приніс єдиний влучний кидок, автором якого став Росс Колтон.

Фінальна сирена занурила практично заповнену "Амалі-арену" у стан ейфорії: "Тамба-Бей" знову стала чемпіоном НХЛ.

Таким чином, "Тампа-Бей" здобула перемогу у другому сезоні поспіль: у сезоні 2019/2020 у фіналі вони обіграли "Даллас Старз" в шести матчах. У цілому, це третій титул клубу в історії — перший трофей був завойований ще в сезоні 2003/2004.

Голкіпер "блискавок" Андрій Василевський визнаний MVP плей-оф, а форвард команди Микита Кучеров став кращим бомбардиром плей-оф НХЛ поточного сезону.

Зазначимо, що на шляху до фіналу команда Джона Купера здолала таких суперників як "Флорида Пантерс", "Кароліна Гаррікейнс" і "Нью-Йорк Айлендерс". Тільки в півфіналі суперникам довелося відіграти всі сім матчів, максимально передбачені регламентом змагань.

Нагадаємо, на поточному тижні трагічно загинув голкіпер клубу НХЛ "Коламбус Блю-Джекетс" Маттіс Ківленієкс. Трагедія сталася через травму грудей, отриману через випадкове потрапляння туди заряду феєрверку, повідомляє агентство Associated Press з посиланням на оприлюднені поліцією Нові результати розтину. Осколок петарди потрапив спортсмену в серце.