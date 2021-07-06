Воротар збірної Латвії з хокею загинув, отримавши смертельну травму феєрверком

Спортсмен трагічно загинув під час вечірки в день Незалежності США.

Воротар команди НХЛ "Колумбус Блю-Джекетс" і хокейної збірної Латвії Маттіс Ківленієкс загинув у віці 24 років, повідомляє пресслужба клубу "Коламбус" і Федерація хокею Латвії.

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Спортсмен трагічно загинув під час вечірки в місті Новай увечері 4 липня — в День незалежності США.

Трагедія сталася через травму грудей, отриманої через випадкове потрапляння туди заряду феєрверку, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на оприлюднені поліцією Нові результати розтину. Уламок петарди потрапив спортсмену в серце.

Спочатку поліція припускала, що смерть хокеїста настала через травму голови, яку він отримав, послизнувшись на бетоні, намагаючись уникнути потрапляння зарядів феєрверку.

Нагадаємо, що Маттіс Ківленієкс у 2017 почав виступати за фарм-клуб "Колумбуса", а в сезоні 2019/20 почав виступи і за основну команду. Усього спортсмен провів вісім матчів у своїй карʼєрі в НХЛ і відбив 89,9% кидків.

Також він був основним воротарем збірної Латвії на чемпіонаті світу 2021 року, на якому команда посіла 11-е місце. Ківленієкс провів чотири матчі на турнірі та брав участь у матчі, в якому збірна Латвії вперше в своїй історії змогла перемогти збірну Канади (2:0).

Раніше Фокус повідомляв, що в Грузії загинув український альпініст Анатолій Мрачковський. Трагедія сталася через зрив на сніжному схилі на висоті 3 400 метрів.

Через чотири години після падіння Анатолій був на вертольоті доставлений в місцеву лікарню, де лікарі констатували його смерть.

Нагадаємо, альпініст із Харкова Валентин Сипавін став першим українцем, який підкорив Еверест чотири рази.