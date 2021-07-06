Вратарь сборной Латвии по хоккею погиб, получив смертельную травму фейерверком

Вечеринка в день Независимости США в городе Нови закончилась трагедией

Вратарь команды НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" и хоккейной сборной Латвии Маттис Кивлениекс погиб в возрасте 24 лет, сообщает пресс-служба клуба "Коламбус" и Федерация хоккея Латвии.

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Спортсмен трагически погиб во время вечеринки в городе Нови вечером 4 июля — в День независимости США.

Трагедия произошла из-за травмы груди, полученной из-за случайного попадания туда заряда фейерверка, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на обнародованные полицией Нови результаты вскрытия. Осколок петарды попал спортсмену в сердце.

Сначала полиция допускала, что смерть хоккеиста настала из-за травмы головы, которую он получил, поскользнувшись на бетоне, пытаясь избежать попадания зарядов фейерверка.

Напомним, что Маттис Кивлениекс в 2017 начал выступать за фарм-клуб "Коламбуса", а в сезоне 2019/20 начал выступления и за основную команду. Всего спортсмен провел восемь матчей в своей карьере в НХЛ и отразил 89,9% бросков.

Также он был основным вратарем сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Кивлениекс провел четыре матча на турнире и участвовал в матче, в котором сборная Латвии впервые в своей истории смогла победить сборную Канады (2:0).

Ранее Фокус сообщал, что в Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Трагедия произошла из-за срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров.

Через четыре часа после падения Анатолий был на вертолете доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Напомним, альпинист из Харькова Валентин Сипавин стал первым украинцем, который покорил Эверест четыре раза.