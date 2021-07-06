Покорял семитысячники: в Грузии погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский

Трагедия произошла на относительно несложном участке маршрута, где альпинисты сняли страховку.

Во время спуска после восхождения на вершину Тетнульд, 2 июля в 10:30 по местному времени погиб Анатолий Мрачковский, сообщила Федерация альпинизма и скалолазания (ФАиС) города Киева.

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Трагедия произошла из-за срыва на снежном склоне на высоте 3400 метров.

Вершина Тетнульд (4852 метра) находится в Грузии, в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта.

Восхождение проходило в рамках учебно-тренировочных сборов, которые проводила ФАиС.

Через четыре часа после падения Анатолий был на вертолете доставлен в местную больницу, где врачи констатировали его смерть.

Анатолий не первый раз участвовал в учебно-тренировочных сборах, проводившихся ФАиС, а также самостоятельно ходил в горы с друзьями. Был на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн. Очень много ходил в Карпатах.

Принимаются усилия чтобы как можно быстрее доставить тело Анатолия на родину из Грузии, сообщила ФАиС.

Дочь погибшего Илона написала в Facebook, что отец был в Грузии в спортивном альпинистском лагере. Они взошли на несколько вершин и 2 июля уже возвращались с последней вершины вниз, завершая поход.

Команда спустилась до высоты 3700 м, и на относительно уже несложном участке сняла страховку, каждый уже шел самостоятельно. Это была каменистая и заснеженная местность.

"В какой-то момент папа поскользнулся и упал со склона в ущелье горы. Смерть была мгновенной", – написала дочь.

57-летний Анатолий Мрачковский был доцентом кафедры энергетических машин и эксплуатации электрооборудования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. 2019 он побывал на одной из самых высоких вершин горной системы Памир – пике Абу Али ибн Сины (7134 м).

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