Тяжелый сезон: харьковчанин стал первым украинцем, четыре раза покорившим Эверест (видео)

Украинский альпинист не только сам поднялся на самую высокую гору мира, но и привел к цели международную команду.

Альпинист из Харькова Валентин Сипавин стал первым украинцем, который покорил Эверест четыре раза. 3 июня рекордсмен вернулся в Украину и рассказал журналистам о главных трудностях, передает "ТСН".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За время 50-дневной экспедиции Валентин Сипавин не только сам поднялся на Джомолунгму, но и привел к цели свою международную команду: четырех украинцев, молдаванку и белоруску. Притом альпинист стразу же забрался на соседнюю гору Лходзе, несмотря на все сложности.

"Команда крутая, сезон очень тяжелый был: COVID-19, погода не очень хорошая, много людей, но мы справились", — подчеркнул Валентин Сипавин.

[ + – ] Валентин Сипавин на Эвересте Фото: Валентин Сипавин / Фейсбук

Чтобы не заразиться коронавирусом, команда под руководством харьковчанина изолировалась от других групп, поддерживали связь исключительно через мессенджеры. Это помогла альпинистам не заразиться, добраться до цели, а затем вернуться здоровыми.

[ + – ] Команда Валентина Сипавина во время подъема на Эверест Фото: Валентин Сипавин / Фейсбук

Игорь Яськевич из Львова взбирался на Эверест впервые, и в какой-то момент у него закончился кислород в баллонах. Он решил спуститься ниже, чтобы подготовиться к дальнейшему восхождению, а потом ночью в одиночку продолжил подъем. У Игоря на лице остались раны — следы обморожения, которое называют "поцелуем Джомолунгмы". Жена дебютанта призналась, что очень переживала, особенно когда ее муж сутки не выходил на связь.

По словам альпинистов, подъем на Эверест требует больших расходов, в первую очередь на покупку снаряжения, однако уже в горах деньги никак не помогут преодолеть трудности — человек должен сам подняться и сам вернуться к подножию.

"Совершенно потрясающе, непохоже ни на что, что я видела в своей жизни", — поделилась участница команды Лариса Караган.

Ранее украинский альпинист Валентин Сипавин поднялся на самый высокий вулкан в Южной Америке – Охос-дель-Саладо (6 300 метров). Во время экспедиции харьковчанин совершил "самый высокий каякинг в мире" и установил новый рекорд Гиннеса.

Писали также, что недавно Эверест покорил слепой 46-летний альпинист из Китая Чжан Хун. Взобраться на вершину ему помогли три горных гида.