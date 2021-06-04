Важкий сезон: харків'янин став першим українцем, який чотиричі підкорив Еверест (відео)

Український альпініст не тільки самостійно піднявся на найвищу гору світу, але й привів до мети міжнародну команду.

Альпініст із Харкова Валентин Сипавін став першим українцем, який підкорив Еверест чотири рази. 3 червня рекордсмен повернувся в Україну й розповів журналістам про головні труднощі, передає "ТСН".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За час 50-денної експедиції Валентин Сипавін не тільки самостійно піднявся на Джомолунгму, але й привів до мети свою міжнародну команду: чотирьох українців, молдаванку та білоруску. Притому альпініст одразу ж піднявся на сусідню гору Лходзе, незважаючи на всі складнощі.

"Команда крута, сезон дуже важкий був: COVID-19, погода не дуже хороша, багато людей, але ми впоралися", — підкреслив Валентин Сипавін.

[ + – ] Валентин Сипавін на Евересті Фото: Валентин Сипавін / Фейсбук

Щоб не заразитися коронавірусом, команда під керівництвом харків'янина відокремилася від інших груп, підтримували зв'язок виключно через месенджери. Це допомогло альпіністам не заразитися, дістатися до мети, а потім повернутися здоровими.

[ + – ] Команда Валентина Сипавіна під час підйому на Еверест Фото: Валентин Сипавін / Фейсбук

Ігор Яськевич зі Львова підіймався на Еверест вперше, і в якийсь момент у нього закінчився кисень в балонах. Він вирішив спуститися нижче, щоб підготуватися до подальшого сходження, а потім вночі самостійно продовжив підйом. В Ігоря на обличчі залишилися рани — сліди обмороження, які називають "поцілунком Джомолунгми". Дружина дебютанта зізналася, що дуже переживала, особливо коли її чоловік добу не виходив на зв'язок.

За словами альпіністів, підйом на Еверест вимагає великих витрат, насамперед на покупку спорядження, проте вже в горах гроші ніяк не допоможуть подолати труднощі — людина повинна сама піднятися і сама повернутися до підніжжя.

"Абсолютно приголомшливо, не схоже ні на що, що я бачила в своєму житті", — поділилася учасниця команди Лариса Караган.

Раніше український альпініст Валентин Сипавін піднявся на найвищий вулкан у Південній Америці — Охос-дель-Саладо (6 300 метрів). Під час експедиції харків'янин зробив "найвищий каякінг у світі" і встановив новий рекорд Гіннеса.

Писали також, що нещодавно Еверест підкорив сліпий 46-річний альпініст із Китаю Чжан Хун. Піднятися на вершину йому допомогли три гірські гіди.