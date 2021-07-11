Последний аккорд Евро-2020. Особенности финала Италия - Англия

Оба соперника не потерпели ни одного поражения на турнире, но у Англии будет преимущество в виде поддержки болельщиков

11 июля состоится решающий матч чемпионата Европы по футболу: в финале сильнейшего будут выявлять Италия и Англия.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Евро-2020. Финал

Италия — Англия

Время: 22:00

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Где смотреть: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Оба соперника в полуфиналах не смогли решить задачу выхода в финал в основное время. Италия в серии пенальти одолела Испанию, а Англия благодаря спорному 11-метровому, который заработал Рахим Стерлинг, победила сборную Дании.

Сборная Англии на пути к финалу в плей-офф одолела команды Германии (2:0), Украины (4:0) и Дании (2:1). В свою очередь, сборная Италии в плей-офф прошла Австрию (2:1), Бельгию (2:1) и Испанию (1:1; 4:2 по пенальти). У итальянцев в резерве было на день больше времени, чем у соперника, поэтому они должны быть свежее англичан. Отметим, что оба сегодняшних соперника не проигрывали на Евро-2020 — в групповом этапе итальянцы выиграли все матчи, а Англия потеряла очки только с Шотландией.

Тем не менее, у сборной Англии в рукаве есть козырный туз: фактор собственных болельщиков. На "Уэмбли" состоялись полуфинальные матчи и здесь же пройдет решающая встреча, что очень радует английских болельщиков. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отдает себе отчет в том, что давление трибун может сыграть важную роль в матче.

"Мы много лет работали ради этого и сейчас счастливы. Могу только поблагодарить футболистов за то, что мы уже добрались до финала. Пока мы ничего не выиграли. Чтобы турнир получился успешным, нам надо победить в воскресенье. За Англию будет болеть весь стадион. И нам придется оказать на соперника давление", — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Что касается кадровой ситуации, то за Италию не сыграет Леонардо Спинаццола, который выбыл до конца года. У Англии под вопросом участие в матче Фила Фодена, который имеет незначительное повреждение.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда стоит на пороге исторического достижения. Он отметил, что собрать такой состав футболистов ему больше не удастся.

"Реальность любой команды такова, что больше не удастся собрать вместе этих 26 игроков. Это так не работает. Они уже оставили после себя наследие, что бы ни случилось. Но теперь вопрос в том, какого цвета медаль мы получим. В жизни очень мало таких возможностей. Поэтому мы должны воспользоваться моментом и дать себе максимум шансов на победу", — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.