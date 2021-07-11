Останній акорд Євро-2020: анонс фіналу Італія — Англія

Обидва суперника не зазнали жодної поразки на турнірі, але у Англії буде перевага у вигляді підтримки уболівальників

11 липня відбудеться вирішальний матч чемпіонату Європи з футболу: у фіналі найсильнішого виявлятимуть Італія і Англія.

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Євро-2020. фінал

Італія — Англія

Час: 22:00

Де грають: "Уемблі", Лондон

Де дивитися: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Обидва суперники в півфіналах не змогли вирішити завдання виходу в фінал в основний час: Італія в серії пенальті здолала Іспанію, а Англія завдяки суперечливому 11-метровому, який заробив Рахім Стерлінг, перемогла збірну Данії.

Збірна Англії на шляху до фіналу в плей-офф здолала команди Німеччини (2:0), України (4:0) і Данії (2:1). У свою чергу, збірна Італії в плей-офф пройшла Австрію (2:1), Бельгію (2:1) та Іспанію (1:1; 4:2 по пенальті). У італійців в резерві було на день більше часу, ніж у суперника, тому вони повинні бути свіже англійців. Відзначимо, що обидва сьогоднішніх суперника не програвали на Євро-2020 — в груповому етапі італійці виграли всі матчі, а Англія втратила очки тільки з Шотландією.

Проте, у збірної Англії в рукаві є козирний туз: фактор власних уболівальників. На "Уемблі" відбулися півфінальні матчі і тут же пройде вирішальна зустріч, що дуже тішить англійських уболівальників. Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні віддає собі звіт в тому, що тиск трибун може зіграти важливу роль у матчі.

"Ми багато років працювали заради цього і зараз щасливі. Можу тільки подякувати футболістам за те, що ми вже дісталися до фіналу. Поки ми нічого не виграли. Щоб турнір вийшов успішним, нам треба перемогти в неділю. За Англію буде вболівати весь стадіон. І нам доведеться здійснити на суперника тиск ", — наводить слова Манчіні прес-служба УЄФА.

Що стосується кадрової ситуації, то за Італію не зіграє Леонардо Спінаццола, який вибув до кінця року. У Англії під питанням участь в матчі Філа Фодена, який має незначне пошкодження.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вважає, що його команда стоїть на порозі історичного досягнення. Він зазначив, що зібрати такий склад футболістів йому більше не вдасться.

"Реальність будь-якої команди така, що більше не вдасться зібрати разом цих 26 гравців. Це так не працює. Вони вже залишили після себе спадщину, що б не трапилося. Але тепер питання в тому, якого кольору медаль ми отримаємо. У житті дуже мало таких можливостей. Тому ми повинні скористатися моментом і дати собі максимум шансів на перемогу ", — наводить слова Саутгейта прес-служба УЄФА.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.