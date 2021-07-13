Будет бой: стали известны точные дата и место поединка Усик - Джошуа

Генеральный директор компании К2 Promotions Александр Красюк рассказал о деталях встречи Александра Усика против чемпиона мира Энтони Джошуа

Промоутер украинского тяжеловеса Александра Усика Александр Красюк рассказал о подготовке своего бойца к бою против Энтони Джошуа.

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В интервью паблику Luckypunch Красюк рассказал о деталях соглашения по бою Усик — Джошуа, а также признался, что помогать Усику в тренировочном лагере будет легендарный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

"Бой Усик — Джошуа должен состояться 25 сентября в Лондоне, на "Тоттенхэм Хотспурс Арена". Ждем официального объявления, когда все официально в своих социальных сетях объявят новость о том, что контракт подписан и поединок состоится при таких-то условиях, в такой-то день и в таком-то месте. Хотя, эта информация уже не является секретом ни для кого. Состоится ли он на 100%, можно сказать только тогда, когда оба боксера выйдут в ринг и прозвучит гонг. Но мы сделали все, что было нужно, сегодня уже отправили контракты на согласование. Остались только формальности.

Будет ли участвовать в подготовке Кличко? Владимир Кличко однозначно поделится своим опытом. Я в этом даже не сомневаюсь", — сказал Красюк.

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Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн обвинил Усика в желании наживы. По его словам, все, что интересовало украинца — это финансовая сторона поединка против Энтони Джошуа.

Напомним, что Энтони Джошуа владеет четырьмя поясами: он является чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. В 2019-м году он потерял все титулы в бою против мексиканца Энди Руиса, но спустя полгода вернул, выиграв бой-реванш. После этого Джошуа провел первую защиту титула, победив болгарина Кубрата Пулева. Этот поединок состоялся 12 декабря 2020 года. Джошуа трижды отправлял соперника в нокдаун, а в 9 раунде досрочно завершил бой нокаутом.

В свою очередь, Александр Усик провел 18 боев на профессиональном ринге и пока не проигрывал. Свой последний поединок 34-летний боксер провел 31 октября 2020 года, в котором уверенно победил Дерека Чисору.