"Ему нужен только гонорар". Промоутер Джошуа обвинил Усика в корыстности

Промоутер Энтони Джошуа считает, что Александр Усик хочет от боя лишь хорошего гонорара.

Британский промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), обвинил украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) в корыстности.

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"Усик не видит в бое спортивного вызова. С самого начала мы только получаем сообщения: "Я хочу больше денег". Он просто относится к Джошуа, как к походу в казино. Хорошо, что размер гонорара будет распределен на 80 и 20 в пользу Джошуа.

Сегодня мы получили новые уточнения от стороны Усика по сумме компенсаций, но они незначительны. Если Джошуа нокаутирует Усика, а Фьюри – Уайлдера – мы будем вести переговоры о более серьезном бое.

Можно проиграть или плохо выглядеть, но если оба боксера выиграют, мне кажется, этот бой станет отличным украшением бокса. Надеюсь, у нас получится все задуманное", – приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября. Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится.

Ранее промоутер Усика сообщил, что договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой.

"Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя до сих пор обсуждаются.

Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.

"Наверное, забыл о правилах" "Укрзализныця" осудила Усика за фото на рельсах.

"Призываем Александра больше не нарушать правил, быть примером для своих поклонников. И искренне желаем успешной подготовке к бою Джошуа", — подытожили в "УЗ".

В свою очередь, Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.