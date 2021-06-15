"Йому потрібен тільки гонорар". Промоутер Джошуа звинуватив Усика в корисливості

Промоутер Ентоні Джошуа вважає, що Олександр Усик хоче від бою лише хорошого гонорару.

Британський промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси чемпіона WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), звинуватив українського суперважкоатлета Олександра Усика (18-0, 13 КО) в корисливості.

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"Усик не бачить в бою спортивного виклику. Із самого початку ми тільки отримуємо повідомлення: "Я хочу більше грошей". Він просто ставиться до Джошуа, як до походу в казино. Добре, що розмір гонорару буде розподілений на 80 і 20 на користь Джошуа.

Сьогодні ми отримали нові уточнення від сторони Усика за сумою компенсацій, але вони незначні. Якщо Джошуа нокаутує Усика, а Ф'юрі — Вайлдера — ми будемо вести переговори про більш серйозний бій.

Можна програти або погано виглядати, але якщо обидва боксери виграють, мені здається, цей бій стане відмінною прикрасою боксу. Сподіваюся, у нас вийде все задумане", — наводить слова Гірна Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що бій Усик — Джошуа може пройти наприкінці вересня. Фокус повідомляв, що бій Усика з Джошуа може пройти на "Вемблі". Усик — план "Б" для Джошуа, якщо його бій з Тайсоном Ф'юрі не відбудеться.

Раніше промоутер Усика повідомив, що домовленості про оголошення бою між Усиком і Джошуа знаходяться на фінішній прямій.

"Ми з величезним нетерпінням чекаємо підписання паперів. Місце і дата бою досі обговорюються.

Ми починаємо обговорення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку", — наводить слова Красюка BoxingScene.

"Напевно, забув про правила" "Укрзалізниця" засудила Усика за фото на рейках.

"Закликаємо Олександра більше не порушувати правил, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою Джошуа", — підсумували в "УЗ".

Зі свого боку, Джошуа свій останній бій провів у грудні й достроково переміг болгарина Кубрата Пулєва, захистивши титул чемпіона світу за чотирма версіями.