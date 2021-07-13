Буде бій: стали відомі точні дата і місце поєдинку Усик — Джошуа

Генеральний директор компанії К2 Promotions Олександр Красюк розповів про деталі зустрічі Олександра Усика проти чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Промоутер українського важковаговика Олександра Усика Олександр Красюк розповів про підготовку свого бійця до бою проти Ентоні Джошуа.

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В інтервʼю паблік Luckypunch Красюк розповів про деталі угоди щодо бою Усик — Джошуа, а також зізнався, що допомагати Усику в тренувальному таборі буде легендарний чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко.

"Бій Усик — Джошуа повинен відбутися 25 вересня в Лондоні, на "Тоттенгем Готспурс Арена". Чекаємо офіційного оголошення, коли всі офіційно у своїх соціальних мережах оголосять новину про те, що контракт підписаний і поєдинок відбудеться за таких-то умов, в такий-то день і в такому-то місці. Хоча, ця інформація вже не є секретом ні для кого. Чи відбудеться він на 100%, можна сказати тільки тоді, коли обидва боксери вийдуть на ринг і прозвучить гонг. Але ми зробили все, що було потрібно, сьогодні вже надіслали контракти на узгодження. Залишилися тільки формальності.

Чи братиме участь в підготовці Кличко? Володимир Кличко однозначно поділиться своїм досвідом. Я в цьому навіть не сумніваюся", — сказав Красюк.

[ + – ] Олександр Красюк розповів про деталі бою Усик — Джошуа (з 22:02)

Раніше промоутер Джошуа Едді Гірн звинуватив Усика в бажанні наживи. За його словами, все, що цікавило українця — це фінансова сторона поєдинку проти Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Ентоні Джошуа володіє чотирма поясами: він є чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO. У 2019-му році він втратив всі титули в бою проти мексиканця Енді Руїса, але через півроку повернув, вигравши бій-реванш. Після цього Джошуа провів перший захист титулу, перемігши болгарина Кубрата Пулєва. Цей поєдинок відбувся 12 грудня 2020 року. Джошуа тричі відправляв суперника в нокдаун, а в 9 раунді достроково завершив бій нокаутом.

Зі свого боку, Олександр Усик провів 18 боїв на професійному рингу та поки не програвав. Свій останній поєдинок 34-річний боксер провів 31 жовтня 2020 року, в якому впевнено переміг Дерека Чісору.