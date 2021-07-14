Надежный тыл: Моуринью купил первого новичка в "Рому" за 11,5 миллионов евро

Легендарный португальский тренер первым делом пригласил в римский клуб своего соотечественника.

"Рома" объявила о трансфере португальского вратаря "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу.

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Этот трансфер стал первым официальным при новом тренере команды Жозе Моуринью. За португальца заплатят 11,5 миллионов евро.

Вратарь сборной Португалии подписал контракт сроком на три года.

В "Вулверхэмптоне" Патрисиу провел два года. До выступлений в чемпионате Англии Руи Патрисиу был основным вратарем португальского "Спортинга". Патрисиу был также основным вратарем сборной Португалии на Евро-2020, отыграв все четыре матча.

В 2016-м году Руи Патрисиу стал в составе национальной сборной чемпионом Европы.

Напомним, "Рома" объявила о найме 58-летнего Моуринью 4 мая. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.

Моуринью ранее уже работал в итальянском чемпионате — с 2008 по 2010 год он был главным тренером миланского "Интера", который под его руководством дважды становился чемпионом страны, выиграл кубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Предыдущим местом работы Жозе Моуринью был английский "Тоттенхем", откуда он был уволен после серии поражений в Английской премьер-лиге и вылета из Лиги Европы на стадии 1/8 от загребского "Динамо".

Бывший многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти признался, что рад приезду в Рим португальца: "Мы взяли сильнейшего тренера мира", – сказал Император Il Romanista.

Ранее Фокус сообщал, что Моуринью позвал Роналду в "Рому".

Португальский тренер позвонил Роналду и поинтересовался у него планами на ближайшее будущее, после чего сделал предложение начать переговоры о переходе в "Рому".

Отметим, что ранее Роналду уже работал с Моуринью в мадридском "Реале".