Надежный тыл: Моуринью купил первого новичка в "Рому" за 11,5 миллионов евро
Легендарный португальский тренер первым делом пригласил в римский клуб своего соотечественника.
"Рома" объявила о трансфере португальского вратаря "Вулверхэмптона" Руи Патрисиу.
Этот трансфер стал первым официальным при новом тренере команды Жозе Моуринью. За португальца заплатят 11,5 миллионов евро.
Вратарь сборной Португалии подписал контракт сроком на три года.
В "Вулверхэмптоне" Патрисиу провел два года. До выступлений в чемпионате Англии Руи Патрисиу был основным вратарем португальского "Спортинга". Патрисиу был также основным вратарем сборной Португалии на Евро-2020, отыграв все четыре матча.
В 2016-м году Руи Патрисиу стал в составе национальной сборной чемпионом Европы.
Напомним, "Рома" объявила о найме 58-летнего Моуринью 4 мая. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.
Моуринью ранее уже работал в итальянском чемпионате — с 2008 по 2010 год он был главным тренером миланского "Интера", который под его руководством дважды становился чемпионом страны, выиграл кубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов.
Предыдущим местом работы Жозе Моуринью был английский "Тоттенхем", откуда он был уволен после серии поражений в Английской премьер-лиге и вылета из Лиги Европы на стадии 1/8 от загребского "Динамо".
Бывший многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти признался, что рад приезду в Рим португальца: "Мы взяли сильнейшего тренера мира", – сказал Император Il Romanista.
Ранее Фокус сообщал, что Моуринью позвал Роналду в "Рому".
Португальский тренер позвонил Роналду и поинтересовался у него планами на ближайшее будущее, после чего сделал предложение начать переговоры о переходе в "Рому".
Отметим, что ранее Роналду уже работал с Моуринью в мадридском "Реале".