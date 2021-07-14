Надійний тил: Моурінью купив першого новачка в "Рому" за 11,5 мільйонів євро
Легендарний португальський тренер насамперед запросив у римський клуб свого співвітчизника.
"Рома" оголосила про трансфер португальського воротаря "Вулвергемптона" Руй Патрісіу.
Цей трансфер став першим офіційним при новому тренері команди Жозе Моурінью. За португальця заплатять 11,5 мільйонів євро.
Воротар збірної Португалії підписав контракт терміном на три роки.
У "Вулвергемптоні" Патрісіу провів два роки. До виступів у чемпіонаті Англії Руй Патрісіу був основним воротарем португальського "Спортинга". Патрісіу був також основним воротарем збірної Португалії на Євро-2020, відігравши всі чотири матчі.
У 2016-му році Руй Патрісіу став у складі національної збірної чемпіоном Європи.
Нагадаємо, "Рома" оголосила про наймання 58-річного Моурінью 4 травня. Контракт із фахівцем розрахований до 2024 року.
Моурінью раніше вже працював в італійському чемпіонаті — з 2008 по 2010 рік він був головним тренером міланського "Інтера", який під його керівництвом двічі ставав чемпіоном країни, виграв кубок Італії, а також став переможцем Ліги чемпіонів.
Попереднім місцем роботи Жозе Моурінью був англійський "Тоттенгем", звідки він був звільнений після серії поразок в Англійській Премʼєр-лізі та вильоту з Ліги Європи на стадії 1/8 від загребського "Динамо".
Колишній багаторічний капітан "Роми" Франческо Тотті зізнався, що радий приїзду в Рим португальця: "Ми взяли найсильнішого тренера світу", — сказав Імператор Il Romanista.
Раніше Фокус повідомляв, що Моурінью покликав Роналду в "Рому".
Португальський тренер зателефонував Роналду і поцікавився у нього планами на найближче майбутнє, після чого зробив пропозицію почати переговори про перехід у "Рому".
Зазначимо, що раніше Роналду вже працював із Моурінью в мадридському "Реалі".