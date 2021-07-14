Надійний тил: Моурінью купив першого новачка в "Рому" за 11,5 мільйонів євро

Легендарний португальський тренер насамперед запросив у римський клуб свого співвітчизника.

"Рома" оголосила про трансфер португальського воротаря "Вулвергемптона" Руй Патрісіу.

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Цей трансфер став першим офіційним при новому тренері команди Жозе Моурінью. За португальця заплатять 11,5 мільйонів євро.

Воротар збірної Португалії підписав контракт терміном на три роки.

У "Вулвергемптоні" Патрісіу провів два роки. До виступів у чемпіонаті Англії Руй Патрісіу був основним воротарем португальського "Спортинга". Патрісіу був також основним воротарем збірної Португалії на Євро-2020, відігравши всі чотири матчі.

У 2016-му році Руй Патрісіу став у складі національної збірної чемпіоном Європи.

Нагадаємо, "Рома" оголосила про наймання 58-річного Моурінью 4 травня. Контракт із фахівцем розрахований до 2024 року.

Моурінью раніше вже працював в італійському чемпіонаті — з 2008 по 2010 рік він був головним тренером міланського "Інтера", який під його керівництвом двічі ставав чемпіоном країни, виграв кубок Італії, а також став переможцем Ліги чемпіонів.

Попереднім місцем роботи Жозе Моурінью був англійський "Тоттенгем", звідки він був звільнений після серії поразок в Англійській Премʼєр-лізі та вильоту з Ліги Європи на стадії 1/8 від загребського "Динамо".

Колишній багаторічний капітан "Роми" Франческо Тотті зізнався, що радий приїзду в Рим португальця: "Ми взяли найсильнішого тренера світу", — сказав Імператор Il Romanista.

Раніше Фокус повідомляв, що Моурінью покликав Роналду в "Рому".

Португальський тренер зателефонував Роналду і поцікавився у нього планами на найближче майбутнє, після чого зробив пропозицію почати переговори про перехід у "Рому".

Зазначимо, що раніше Роналду вже працював із Моурінью в мадридському "Реалі".