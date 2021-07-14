Скандал в мадридском "Реале": президент назвал легенд клуба главными аферистами в истории

В сеть попали слова президента клуба после ухода из команды Икера Касильяса и Рауля.

Президент "Реала" Флорентино Перес оскорбил легенд "королевского клуба" – нападающего Рауля и вратаря Икера Касильяса.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Издание El Confidencial опубликовало аудиозапись телефонного разговора за 2006 год, на которой президент клуба оскорбляет легенд клуба и называет "величайшими аферистами в истории мадридского "Реала".

"Касильяс – не уровень "Реала" и никогда им не являлся. Это огромный провал для нас. Он просто любимчик фанатов. Касильяс – одна из величайших афер в истории "Реала", вторая – Рауль. Это два главных афериста в истории мадридского клуба.

Это эгоисты, на которых невозможно рассчитывать, кто это делает, тот ошибается. Они обязательно вас подведут, у меня худшее мнение об этих игроках", — говорит Перес в телефонном разговоре, который был опубликован в прессе.

Напомним, оба легендарных футболиста ушли из клуба со скандалом. "Реал" не продлил контракты со своими легендами. Игроки были готовы пойти на компромисс по зарплатной ведомости, но президент клуба не захотел с ними продлевать контракт.

Напомним, совсем недавно мадридский "Реал" не продлил контракт со своим многолетним капитаном Серхио Рамосом и он был вынужден перейти в "ПСЖ".

Серхио Рамос провел в мадридском клубе 16 лет, но не сумел договориться о новом контракте с королевским клубом. До этого длительное время защитник выступал за "Севилью".

Серхио Рамос выступал за команду с 2005 года. Пять раз становился чемпионом Испании, четыре – обладателем Лиги чемпионов, а также четырежды – обладателем Суперкубка Испании. За 16 лет в "Реале" Серхио Рамос принял участие в 671 матче и забил 101 гол.