Скандал у мадридському "Реалі": президент назвав легенд клубу головними аферистами в історії

У мережу потрапили слова президента клубу після відходу з команди Ікера Касільяса і Рауля.

Президент "Реала" Флорентіно Перес образив легенд "королівського клубу" — нападника Рауля і воротаря Ікера Касільяса.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Видання El Confidencial опублікувало аудіозапис телефонної розмови за 2006 рік, на якій президент клубу ображає легенд клубу і називає "найбільшими аферистами в історії мадридського "Реала".

"Касільяс — не рівень "Реала" і ніколи ним не був. Це величезний провал для нас. Він просто улюбленець фанатів. Касільяс — одна з найбільших афер в історії "Реала", друга — Рауль. Це два головні аферисти в історії мадридського клубу.

Це егоїсти, на яких неможливо розраховувати, хто це робить, той помиляється. Вони обовʼязково вас підведуть, у мене найгірша думка про цих гравців", — говорить Перес у телефонній розмові, яка була опублікована в пресі.

Нагадаємо, обидва легендарні футболісти пішли з клубу зі скандалом. "Реал" не продовжив контракти зі своїми легендами. Гравці були готові піти на компроміс щодо зарплатної відомості, але президент клубу не захотів із ними продовжувати контракт.

Нагадаємо, зовсім нещодавно мадридський "Реал" не продовжив контракт зі своїм багаторічним капітаном Серхіо Рамосом і він був змушений перейти в "ПСЖ".

Серхіо Рамос провів у мадридському клубі 16 років, але не зумів домовитися про новий контракт із королівським клубом. До цього тривалий час захисник виступав за "Севілью".

Серхіо Рамос виступав за команду з 2005 року. Пʼять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири — володарем Ліги чемпіонів, а також чотири рази — володарем Суперкубка Іспанії. За 16 років у "Реалі" Серхіо Рамос взяв участь у 671 матчі та забив 101 гол.