Трансферна бомба: Серхіо Рамос перейшов у "ПСЖ"

У французькому клубі досвідчений іспанець виступатиме під 4-м номером.

Легендарний захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос перейшов до французького "ПСЖ".

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Сторони уклали контракт терміном на два роки — до 2023 року. У французькому клубі іспанець виступатиме під 4-м номером.

Футболіст перейшов у "ПСЖ" як вільний агент — клуб нічого не заплатить "Реалу".

Нагадаємо, що Серхіо Рамос провів у мадридському клубі 16 років, але не зумів домовитися про новий контракт із королівським клубом. До цього тривалий час захисник виступав за "Севілью".

Серхіо Рамос виступав за команду з 2005 року. Пʼять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири — володарем Ліги чемпіонів, а також чотири рази — володарем Суперкубка Іспанії. За 16 років у "Реалі" Серхіо Рамос взяв участь у 671 матчі та забив 101 гол.

У минулому сезоні 35-річний захисник провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії і забив 2 голи (обидва — з пенальті).

Зазначимо, що у "Реала" змінився головний тренер — замість Зінедіна Зідана прийшов італійський фахівець Карло Анчелотті.

Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-у Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реала" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" й "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті посідали лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.

У минулому сезоні "Реал" не зумів виграти чемпіонство, фінішувавши другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки "Атлетіко". "Королівський клуб" набрав 84 очки в 38 матчах і до останнього туру претендував на чемпіонство.