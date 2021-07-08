Трансферная бомба: Серхио Рамос перешел в "ПСЖ"

Во французском клубе опытный испанец будет выступать под 4-м номером.

Легендарный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос перешел во французский "ПСЖ".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Стороны заключили контракт сроком на два года — до 2023 года. В французском клубе испанец будет выступать под 4-м номером.

Футболист перешел в "ПСЖ" в качестве свободного агента – клуб ничего не заплатит "Реалу".

Напомним, что Серхио Рамос провел в мадридском клубе 16 лет, но не сумел договориться о новом контракте с королевским клубом. До этого длительное время защитник выступал за "Севилью".

Серхио Рамос выступал за команду с 2005 года. Пять раз становился чемпионом Испании, четыре – обладателем Лиги чемпионов, а также четырежды – обладателем Суперкубка Испании. За 16 лет в "Реале" Серхио Рамос принял участие в 671 матче и забил 101 гол.

В прошлом сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола (оба – с пенальти).

Отметим, что у "Реала" сменился главный тренер – вместо Зинедина Зидана пришел итальянский специалист Карло Анчелотти.

Анчелотти ранее уже работал в мадридском клубе. С итальянцем "Реал" выиграл 10-ю Лигу чемпионов, но следующий сезон сложился неудачно и тренер покинул команду. После "Реала" Анчелотти тренировал "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". "Ириски" под руководством Анчелотти заняли лишь 10-е место в чемпионате Англии по итогам сезона.

В прошлом сезоне "Реал" не сумел выиграть чемпионство, финишировав вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только "Атлетико". "Королевский клуб" набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.