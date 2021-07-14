Украинцы стали чемпионами мира по современному пятиборью среди юношей

Спортсмен из Львова и его тренер получат от города по 10 тыс. грн премиальных.

Львовянин Юрий Ковальчук и киевлянин Владислав Чекан стали чемпионами мира по современному пятиборью среди юниоров и юношей. В мужской эстафете они показали лучший результат из 18 команд. О победе сообщило Управление молодежи и спорта Львовской ОГА.

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Далее спортсменов ждет борьба за медали в личном первенстве. 15 и 16 июля – квалификационные старты, а 17 и 18-го – финалы.

[ + – ] Финиширует Юрий Ковальчук

Чемпионат UIPM 2021 проходит в Александрии (Египет). В нем принимают участие около 250 спортсменов в возрасте до 21 года.

19-летний Юрий Ковальчук является спортсменом Львовской школы высшего спортивного мастерства. В мае он стал вице-чемпионом Украины по современному пятиборью. Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, за победу спортсмен и его тренер получат по 10 тыс. грн премии от города.

19-летний Владислав Чекан в январе стал чемпионом Украины в личном зачете

3 июля сборная Украины, в которую входили Ковальчук и Чекан, была третьей на Чемпионате Европы, который проходил в Швейцарии.

[ + – ] Чемпионат Европы по современному пятиборью, пьедестал командного первенства

Напомним, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Великобритании, прыгнув на 6,77 метров.

26-летняя легкоатлетка получила Олимпийскую лицензию и примет участие в Олимпиаде-2020. Украина будет представлена на Играх 158 спортсменами, что является самым маленьким числом в истории нашей страны. В список не попал чемпион Олимпиады-2016 Олег Верняев. Он сообщил, что в одном из его допинг-тестов были обнаружены следы мельдония, из-за чего его дисквалифицировали на 4 года.