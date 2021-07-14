Українці стали чемпіонами світу із сучасного п'ятиборства серед юнаків

Спортсмен зі Львова і його тренер отримають від міста по 10 тис. грн преміальних.

Львівʼянин Юрій Ковальчук та киянин Владислав Чекан стали чемпіонами світу із сучасного пʼятиборства серед юніорів та юнаків. У чоловічій естафеті вони показали кращий результат із 18 команд. Про перемогу повідомило Управління молоді та спорту Львівської ОДА.

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Далі спортсменів чекає боротьба за медалі в особистій першості. 15 і 16 липня — кваліфікаційні старти, а 17 і 18-го — фінали.

[ + – ] Фінішує Юрій Ковальчук

Чемпіонат UIPM 2021 проходить в Олександрії (Єгипет). У ньому беруть участь приблизно 250 спортсменів у віці до 21 року.

19-річний Юрій Ковальчук є спортсменом Львівської школи вищої спортивної майстерності. У травні він став віце-чемпіоном України із сучасного пʼятиборства. Як повідомляє пресслужба Львівської міськради, за перемогу спортсмен і його тренер отримають по 10 тис. грн премії від міста.

19-річний Владислав Чекан у січні став чемпіоном України в особистому заліку

3 липня збірна України, в яку входили Ковальчук та Чекан, була третьою на Чемпіонаті Європи, який проходив у Швейцарії.

[ + – ] Чемпіонат Європи із сучасного п'ятиборства, п'єдестал командної першості

Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги у Великобританії, стрибнувши на 6,77 метрів.

26-річна легкоатлетка здобула Олімпійську ліцензію і візьме участь в Олімпіаді-2020. Україна буде представлена на Іграх 158 спортсменами, що є найменшою кількістю в історії нашої країни. У список не потрапив чемпіон Олімпіади-2016 Олег Верняєв. Він повідомив, що в одному з його допінг-тестів були зафіксовані сліди мельдонію, через що його дискваліфікували на 4 роки.