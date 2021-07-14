Українська легкоатлетка виграла етап Діамантової ліги у Великобританії

В останньому старті перед Олімпійськими іграми спортсменка поповнила свою колекцію ще однією золотою медаллю.

В англійському Ґейстгеді завершився черговий етап "Діамантової ліги".

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Українка Марина Бех-Романчук, яка виступає в стрибках у довжину, завоювала золоту медаль, зробивши стрибок на 6,77 метрів. Їй вдалося випередити німецьку стрибунку Маланку Мігамбо, яка показала другий результат. Найбільш вдалою спробою для українки була пʼята, а на шостий Марина Бех-Романчук показала результат 6,67.

[ + – ] Марина Бех-Романчук виграла золото на етапі "Діамантової Ліги"

Кращим результатом сезону для Марини Бех-Романчук залишається показник, досягнутий на етапі "Діамантової Ліги" у Флоренції, де їй вдався стрибок на 6,79. Після цього вона виграла чемпіонат України (6,76), повторила свій кращий результат у Стокгольмі і з ним же виграла турнір в Угорщині.

Нагадаємо, в лютому Марина Бех-Романчук виграла срібло на турнірі в приміщенні в Берліні, а в березні стала чемпіонкою Європи, здобувши перемогу в польському місті Торунь.

Ці успіхи дозволили спортсменці потрапити в рейтинг "100 найвпливовіших жінок" за версією журналу Фокус. Марина Бех-Романчук посіла 87 місце.

26-річна легкоатлетка здобула Олімпійську ліцензію і візьме участь в Олімпіаді-2020. Раніше стало відомо, що Україна буде представлена на Олімпійських іграх 158 спортсменами, що є найменшим показником в історії нашої країни. До списку не потрапив чемпіон Олімпіади-2016 Олег Верняєв. Спортсмен повідомив, що в одному з його допінг-тестів були зафіксовані сліди мельдонію, через що його дискваліфікували на 4 роки. При цьому, Верняєв пообіцяв боротися за своє імʼя в судах і готує подати апеляцію на рішення арбітражу GEF.

Зазначимо, що вчора в Токіо відкрилося Олімпійське селище.

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