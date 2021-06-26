Патріотки, чемпіонки, красуні: в рейтинг 100 найвпливовіших жінок України увійшли спортсменки

У рейтинг журналу Фокус потрапили чотири спортсменки, які прославили Україну на міжнародних змаганнях у 2021 році

Цього року до рейтингу 100 найвпливовіших жінок України увійшли чотири спортсменки, які успішно представляють Україну на міжнародній арені. Фігурантка рейтингу стали легкоатлетки Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх, футбольний арбітр Катерина Монзуль, а також біатлоністка Юлія Джима.

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Марина Бех-Романчук — чемпіонка Європи з легкої атлетики в стрибках в довжину, срібний призер чемпіонату світу 2019 і чемпіонату Європи 2018 року, а також переможниця Універсіади 2019. У березні 2021 року виграла чемпіонат Європи в приміщенні в польському Торуні. Дружина плавця Михайла Романчука. У рейтингу Фокуса зайняла 87 місце.

[ + – ] Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою Європи в приміщенні Фото: Getty Images

Катерина Монзуль — футбольний арбітр. Вона потрапляє в рейтинг найвпливовіших жінок України другий рік поспіль. Перша жінка-суддя з України, яку включили в елітну категорію суддів ФІФА. 14 листопада 2020 року Монзуль вперше відсудила міжнародний матч між командами Сан-Марино — Гібралтар в рамках Ліги Націй УЄФА. На початку 2021 року Міжнародна федерація футбольної історії і статистики поставила Монзуль на третє місце в рейтингу жінок-арбітрів усього світу за останнє десятиліття (2011-2020). В кінці березня 2021 року українська суддя стала другою жінкою-арбітром, яка провела матч відбору на чемпіонат світу з футболу: це була зустріч Австрії і Фарерських островів у Відні. У рейтингу Фокуса зайняла 88 місце.

[ + – ] Катерина Монзуль включена до трійки кращих жінок-арбітрів десятиліття Фото: Getty Images

Ярослава Магучіх — віце-чемпіонка світу з легкої атлетики в стрибках у висоту. Ярослава — срібний призер чемпіонату світу 2019 року, чемпіонка світу та Європи серед юнаків, чемпіонка літніх юнацьких олімпійських ігор-2018. У лютому 2021 року Магучіх встановила рекорд України та світовий юніорський рекорд, показавши результат 2,06 метра. У рейтингу Фокуса зайняла 94 місце.

[ + – ] Ярослава Магучіх встановила новий світовий юніорський рекорд Фото: Getty Images

У рейтинг Фокусу також включена Юлія Джима, яка вже давно тішить українських уболівальників перемогами в біатлоні. У березні 2021-го українці вдалося завоювати срібну медаль на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто. Крім того, в сезоні, що завершився Джима в складі жіночої збірної змогла виграти бронзову медаль в естафеті на чемпіонаті світу в словенській Поклюці. Вона зайняла 96-у позицію в рейтингу.

[ + – ] Юлія Джима виграла срібну медаль на етапі Кубка світу Фото: Getty Images

ТОП-10 рейтингу найвпливовіших жінок України

Крістіна Квін, тимчасовий повірений у справах США в Україні Олена Зеленська, перша леді України Ірина Венедиктова, генеральний прокурор України Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина", народний депутат Мелінда Сіммонс, надзвичайний і повноважний посол Великобританії в Україні Оксана Маркарова, надзвичайний і повноважний посол України в США Галина Герега, співвласниця компанії "Епіцентр К", політик Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність", народний депутат Ірина Побєдоносцева, генеральний директор Директорату з питань інформаційної політики Офісу президента Катерина Павленко, фронтвумен групи GO_A, співачка

Повністю рейтинг можна знайти в свіжому номері журналу "Фокус", який надійшов у продаж 25 червня. На сайті Focus.ua він буде опублікований у вівторок, 29 червня.

Складання різноманітних рейтингів давно стало знаковою особливістю Фокуса. Так, нещодавно редакція підготувала рейтинги кращих топ-менеджерів України 2021 року і найкрасивіших пам'яток України.