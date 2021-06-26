Патриотки, чемпионки, красавицы: в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли спортсменки
В рейтинг журнала Фокус попали четыре спортсменки, которые прославили Украину на международных соревнованиях в 2021 году
В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли четыре спортсменки, которые успешно представляют Украину на международной арене. Фигурантками рейтинга стали легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих, футбольный арбитр Катерина Монзуль, а также биатлонистка Юлия Джима.
Марина Бех-Романчук — чемпионка Европы по легкой атлетике в прыжках в длину, серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года, а также победительница Универсиады 2019. В марте 2021 года выиграла чемпионат Европы в помещении в польском Торуне. Супруга пловца Михаила Романчука. В рейтинге Фокуса заняла 87 место.
Катерина Монзуль — футбольный арбитр. Она попадает в рейтинг самых влиятельных женщин Украины второй год подряд. Первая женщина-судья из Украины, которую включили в элитную категорию судей ФИФА. 14 ноября 2020 года Монзуль впервые отсудила международный матч между командами Сан-Марино — Гибралтар в рамках Лиги Наций УЕФА. В начале 2021 года Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Монзуль на третье место в рейтинге женщин-арбитров всего мира за последнее десятилетие (2011-2020). В конце марта 2021 года украинская судья стала второй женщиной-арбитром, которая провела матч отбора на чемпионат мира по футболу: это была встреча Австрии и Фарерских островов в Вене. В рейтинге Фокуса заняла 88 место.
Ярослава Магучих — вице-чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Ярослава — серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира и Европы среди юношей, чемпионка летних юношеских олимпийских игр-2018. В феврале 2021 года Магучих установила рекорд Украины и мировой юниорский рекорд, показав результат 2,06 метра. В рейтинге Фокуса заняла 94 место.
В рейтинг Фокуса также включена Юлия Джима, которая уже давно радует украинских болельщикиов победами в биатлоне. В марте 2021-го украинке удалось завоевать серебряную медаль на этапе Кубка мира в Нове-Место. Кроме того, в завершившемся сезоне Джима в составе женской сборной смогла выиграть бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в словенском Поклюке. Она заняла 96-ю позицию в рейтинге.
ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины
- Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине
- Елена Зеленская, первая леди Украины
- Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины
- Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат
- Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине
- Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США
- Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик
- Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат
- Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента
- Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица
Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.
Составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.