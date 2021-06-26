Патриотки, чемпионки, красавицы: в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли спортсменки

В рейтинг журнала Фокус попали четыре спортсменки, которые прославили Украину на международных соревнованиях в 2021 году

В этом году в рейтинг 100 самых влиятельных женщин Украины вошли четыре спортсменки, которые успешно представляют Украину на международной арене. Фигурантками рейтинга стали легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих, футбольный арбитр Катерина Монзуль, а также биатлонистка Юлия Джима.

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Марина Бех-Романчук — чемпионка Европы по легкой атлетике в прыжках в длину, серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года, а также победительница Универсиады 2019. В марте 2021 года выиграла чемпионат Европы в помещении в польском Торуне. Супруга пловца Михаила Романчука. В рейтинге Фокуса заняла 87 место.

[ + – ] Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы в помещении Фото: Getty Images

Катерина Монзуль — футбольный арбитр. Она попадает в рейтинг самых влиятельных женщин Украины второй год подряд. Первая женщина-судья из Украины, которую включили в элитную категорию судей ФИФА. 14 ноября 2020 года Монзуль впервые отсудила международный матч между командами Сан-Марино — Гибралтар в рамках Лиги Наций УЕФА. В начале 2021 года Международная федерация футбольной истории и статистики поставила Монзуль на третье место в рейтинге женщин-арбитров всего мира за последнее десятилетие (2011-2020). В конце марта 2021 года украинская судья стала второй женщиной-арбитром, которая провела матч отбора на чемпионат мира по футболу: это была встреча Австрии и Фарерских островов в Вене. В рейтинге Фокуса заняла 88 место.

[ + – ] Катерина Монзуль включена в тройку лучших женщин-арбитров десятилетия Фото: Getty Images

Ярослава Магучих — вице-чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту. Ярослава — серебряный призер чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира и Европы среди юношей, чемпионка летних юношеских олимпийских игр-2018. В феврале 2021 года Магучих установила рекорд Украины и мировой юниорский рекорд, показав результат 2,06 метра. В рейтинге Фокуса заняла 94 место.

[ + – ] Ярослава Магучих установила новый мировой юниорский рекорд Фото: Getty Images

В рейтинг Фокуса также включена Юлия Джима, которая уже давно радует украинских болельщикиов победами в биатлоне. В марте 2021-го украинке удалось завоевать серебряную медаль на этапе Кубка мира в Нове-Место. Кроме того, в завершившемся сезоне Джима в составе женской сборной смогла выиграть бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира в словенском Поклюке. Она заняла 96-ю позицию в рейтинге.

[ + – ] Юлия Джима выиграла серебряную медаль на этапе Кубка мира Фото: Getty Images

ТОП-10 рейтинга самых влиятельных женщин Украины

Кристина Квин, временный поверенный в делах США в Украине Елена Зеленская, первая леди Украины Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", народный депутат Мелинда Симмонс, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Оксана Маркарова, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Галина Герега, совладелица компании "Эпицентр К", политик Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская солидарность", народный депутат Ирина Победоносцева, генеральный директор Директората по вопросам информационной политики Офиса президента Екатерина Павленко, фронтвумен группы GO_A, певица

Полностью рейтинг можно найти в свежем номере журнала "Фокус", который поступил в продажу 25 июня. На сайте Focus.ua он будет опубликован во вторник, 29 июня.

Составление различных рейтингов давно стало знаковой особенностью Фокуса. Так, недавно редакция подготовила рейтинги лучших топ-менеджеров Украины 2021 года и самых красивых достопримечательностей Украины.