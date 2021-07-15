Вместо тренировок: украинскую спортсменку отправили на самоизоляцию на Олимпиаде в Токио

Спортсменка не может заниматься, находясь в самоизоляции, что делает невозможным тренировочный процесс перед стартом соревнований.

Украинскую спортсменку Викторию Ус, выступающую в дисциплине в гребном слаломе, отправили на самоизоляцию в Токио перед Олимпиадой-2020.

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Спортсменка не может заниматься, находясь в самоизоляции, что делает невозможным продолжать тренировочный процесс перед стартом соревнований.

"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 6 июля, в некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на ковид.

Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний", — написала Ус в Facebook.

Украинка возмущена тем, что не может готовиться к турниру из-за самоизоляции.

"Не такими я представляла Олимпийские игры. Но это реалии настоящего.

Когда подготовка срывается из-за того, что неделю назад я летела в одном самолете где-то в какой-то доступности, возможно, в то время еще не зараженного человека. И уже неделю пробыла в обычном режиме.

А сейчас ждем. Психологически невероятно сложно. Эта ситуация какой-то нонсенс.

С 15 июля нам дают возможность делать по 1 тренировке в день, отдельно от других спортсменов в собственном бабле и так до 20 июля", – добавила Ус.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Ранее Фокус сообщал, что двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады.