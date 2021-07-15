Замість тренувань: українську спортсменку відправили на самоізоляцію на Олімпіаді в Токіо

Спортсменка не може займатися, перебуваючи в самоізоляції, що унеможливлює тренувальний процес перед стартом змагань.

Українську спортсменку Вікторію Ус, яка виступає в дисципліні в гребному слаломі, відправили на самоізоляцію в Токіо перед Олімпіадою-2020.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Спортсменка не може займатися, перебуваючи в самоізоляції, що унеможливлює продовжувати тренувальний процес перед стартом змагань.

"Вихідні й ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул — Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, в деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) зафіксували позитивні тести на ковід.

Нас відразу додали до списку близьких контактів із ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що кожного ранку здаємо негативні тести, і те, що ми вакциновані — ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок", — написала Ус у Facebook.

Українка обурена тим, що не може готуватися до турніру через самоізоляцію.

"Не такими я уявляла Олімпійські ігри. Але це реалії сьогодення.

Коли підготовка зривається через те, що тиждень тому я летіла в одному літаку десь в якійсь доступності, можливо, в той час ще не зараженої людини. І вже тиждень пробула в звичайному режимі.

А зараз чекаємо. Психологічно неймовірно складно. Ця ситуація якийсь нонсенс.

З 15 липня нам дають можливість робити по 1 тренуванні на день, окремо від інших спортсменів у власному баблі й так до 20 липня", — додала Ус.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади.