Рука Бога: в Мексике открылась церковь Марадоны

Религия поклонения Марадоне распространяется по всему миру и уже насчитывает около полумиллиона своих приверженцев.

В мексиканском городе Пуэбла построили церковь Диего Марадоны, сообщает Reuters.

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Церковь прославляет религию, которую создали в Аргентине в 1998 году поклонники покойного футболиста.

Религия поклонения Марадоне распространяется по всему миру и уже насчитывает около полумиллиона своих приверженцев.

"Мои мама и папа, католики, говорят, что это безумие", — сказал Андреа Эрнандес, 22-летний футболист, во время посещения марадонской церкви.

Марсело Буше, открывший церковь, говорит, что это место, где люди всегда могут поговорить о футболе.

Напомним, Марадона умер в возрасте 60 лет.

В 1999 году Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. Он – автор гола в ворота сборной Англии, получившего название "Гол столетия" и признанного лучшим голом в истории чемпионатов мира; в той же игре забил мяч рукой, этот случай известен как "Рука Бога".

Марадона уходил из спорта из-за наркотической зависимости. Кроме того, спортсмен был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, полученный им в 1999 году за стрельбу из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

После завершения карьеры игрока Марадона работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года по июль 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошёл до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.