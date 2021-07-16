Рука Бога: в Мексиці відкрилася церква Марадони

Релігія поклоніння Марадоні поширюється по всьому світу і вже налічує майже півмільйона своїх прихильників.

У мексиканському місті Пуебла побудували церкву Дієго Марадони, повідомляє Reuters.

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Церква прославляє релігію, яку створили в Аргентині в 1998 році шанувальники покійного футболіста.

Релігія поклоніння Марадоні поширюється по всьому світу і вже налічує майже півмільйона своїх прихильників.

"Мої мама і тато, католики, кажуть, що це безумство", — сказав Андреа Ернандес, 22-річний футболіст, під час відвідування марадонської церкви.

Марсело Буше, який відкрив церкву, каже, що це місце, де люди завжди можуть поговорити про футбол.

Нагадаємо, Марадона помер у віці 60 років.

У 1999 році Марадона був визнаний кращим спортсменом XX століття в Аргентині. Він — автор голу у ворота збірної Англії, який отримав назву "Гол століття" і визнаний найкращим голом в історії чемпіонатів світу; у тій же грі забив м'яч рукою, цей випадок відомий як "Рука Бога".

Марадона йшов зі спорту через наркотичну залежність. Крім того, спортсмен був замішаний в декількох судових розглядах, враховуючи арешт у квітні 1991 року за зберігання кокаїну і дворічний умовний термін, отриманий ним у 1999 році за стрілянину з пневматичної гвинтівки по журналістах влітку 1994 року.

Після завершення кар'єри гравця Марадона працював телекоментатором на каналах Аргентини й Італії. З червня 2005 по серпень 2006 року був віцепрезидентом футбольної комісії клубу "Бока Хуніорс". Знявся в декількох фільмах.

Із жовтня 2008 року по липень 2010 року Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.