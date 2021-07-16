Саудовская Аравия и Италия могут вместе провести ЧМ-2030 – СМИ

На проведение турнира также претендует множество других стран.

Саудовская Аравия хочет предложить подать заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Италией, сообщает авторитетный портал The Athletic.

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На проведение турнира претендуют Испания с Португалией, Англия и Ирландия, Аргентина с Уругваем и Парагваем, а также Румыния с Грецией, Болгарией и Сербией.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре в непривычное время для турнира – зимой, а мировое первенство 2026 года примут Мексика, США и Канада.

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что Италия намерена принять один из турниров – в 2028 или 2030 году.

Мы будем оценивать кандидатуру Италии на чемпионат Европы 2028 года и чемпионат мира 2030 года, на котором будет отмечаться столетие чемпионата мира. Давайте сначала попробуем Евро, а потом уже подумаем", — приводит слова Гравины Reuters.

Как сообщает Гравина, сейчас Италии нужно улучшить состояние инфраструктуры, чтобы всерьез претендовать на проведение серьезных турниров.

"Нам следует улучшить состояние стадионов, потому что если мы не начнем инвестировать в инфраструктуру, то никогда не сможем организовать такое грандиозное мероприятие. Однако нужно действовать быстро. На мой взгляд, нужно работать над стадионами сразу, не дожидаясь одобрения на проведение турниров", — добавил Гравина.

Напомним, на прошедший чемпионат Европы-2020 выиграла сборная Италии, обыграв в финале в серии пенальти хозяина финала турнира сборную Англии.

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