Саудівська Аравія та Італія можуть разом провести ЧС-2030 — ЗМІ

На проведення турніру також претендує безліч інших країн.

Саудівська Аравія хоче запропонувати подати заявку на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року спільно з Італією, повідомляє авторитетний портал The Athletic.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

На проведення турніру претендують Іспанія з Португалією, Англія та Ірландія, Аргентина з Уругваєм і Парагваєм, а також Румунія з Грецією, Болгарією і Сербією.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2022 року пройде в Катарі в незвичний час для турніру — взимку, а світову першість 2026 року приймуть Мексика, США і Канада.

Раніше президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна повідомив, що Італія має намір прийняти один з турнірів — у 2028 або 2030 році.

Ми будемо оцінювати кандидатуру Італії на чемпіонат Європи 2028 року і чемпіонат світу 2030 року, на якому буде відзначатися сторіччя чемпіонату світу. Спробуймо спочатку Євро, а потім уже подумаємо", — наводить слова Гравіна Reuters.

Як повідомляє Гравіна, наразі Італії потрібно поліпшити стан інфраструктури, щоб серйозно претендувати на проведення серйозних турнірів.

"Нам варто поліпшити стан стадіонів, тому що, якщо ми не почнемо інвестувати в інфраструктуру, то ніколи не зможемо організувати такий грандіозний захід. Однак, потрібно діяти швидко. На мій погляд, потрібно працювати над стадіонами відразу, не чекаючи схвалення на проведення турнірів", — додав Гравіна.

Нагадаємо, минулий чемпіонат Європи-2020 виграла збірна Італії, обігравши у фіналі в серії пенальті господаря фіналу турніру збірну Англії.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020