Роналдиньо оставил автограф на груди своей фанатки (видео)

Бразилец Роналдиньо продолжает наслаждаться жизнью после завершения футбольной карьеры.

Легендарный нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо дал автограф своей поклоннице.

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В сети появилось видео, на котором фанатка, встретив своего кумира, попросила оставить автограф у себя на груди. Легендарный бразилец выполнил пожелание поклонницы.

[ + – ] Роналдиньо расписывается на груди своей поклонницы - видео

Не так давно Роналдиньо зажег в ночном клубе вместе с действующими игроками – французами Полем Погба и Блезом Матюиди, а также нападающим "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалой.

А еще раньше Роналдиньо провел 171 день за решеткой в Парагвае из-за подозрения в использовании поддельных паспортов для въезда на территорию Парагвая. Фальшивые документы были найдены при обыске в их отельных номерах.

В начале апреля суд отпустил задержанных под домашний арест под залог в размере 1,6 миллиона долларов. На Роналдиньо и его брата наложили штрафы в размере 90 тыс. и 110 тыс. долларов соответственно. Каждые три месяца экс-футболист и его брат должны отмечаться в судебных органах своей страны.

Отметим, в 2018 году Роналдиньо решил не отставать от мировых тенденций и вложил деньги в создание собственной криптовалюты.

Напомним, что один из лучших игроков в истории футбола бразилец Роналдиньо завершил карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Милан", бразильские "Фламенго" и "Атлетико Минейро".

Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года в составе сборной Бразилии. В составе "Барселоны" бразилец дважды становился чемпионом Испании – в 2005 и 2006 годах. В том же 2006-м он стал победителем Лиги чемпионов, а в 2011 году, выступая за "Милан", выиграл чемпионат Италии.