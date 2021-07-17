Роналдіньо залишив автограф на грудях своєї фанатки (відео)

Бразилець Роналдіньо продовжує насолоджуватися життям після завершення футбольної кар'єри.

Легендарний нападник каталонської "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо дав автограф своїй шанувальниці.

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У мережі з'явилося відео, на якому фанатка, зустрівши свого кумира, попросила залишити автограф у себе на грудях. Легендарний бразилець виконав побажання шанувальниці.

[ + – ] Роналдіньо розписується на грудях своєї шанувальниці — відео

Не так давно Роналдіньо запалив в нічному клубі разом з діючими гравцями — французами Полем Погба і Блез Матюїді, а також нападником "Ювентуса" і збірної Аргентини Пауло Дібалой.

А ще раніше Роналдіньо провів 171 день за гратами в Парагваї через підозри у використанні підроблених паспортів для в'їзду на територію Парагваю. Фальшиві документи були знайдені під час обшуку в їх готельних номерах.

На початку квітня суд відпустив затриманих під домашній арешт під заставу в розмірі 1,6 мільйона доларів. На Роналдіньо і його брата наклали штрафи в розмірі 90 тис. І 110 тис. Доларів відповідно. Кожні три місяці екс-футболіст і його брат повинні відзначатися в судових органах своєї країни.

Відзначимо, в 2018 році Роналдіньо вирішив не відставати від світових тенденцій і вклав гроші в створення власної криптовалюти.

Нагадаємо, що один з кращих гравців в історії футболу бразилець Роналдіньо завершив кар'єру в 2018 році. Він відомий за виступами за "Барселону", "Парі Сен-Жермен", "Мілан", бразильські "Фламенго" і "Атлетіко Мінейро".

Роналдіньо став чемпіоном світу 2002 року в складі збірної Бразилії. У складі "Барселони" бразилець двічі ставав чемпіоном Іспанії — в 2005 і 2006 роках. У тому ж 2006-му він став переможцем Ліги чемпіонів, а в 2011 році, виступаючи за "Мілан", виграв чемпіонат Італії.