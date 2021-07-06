Позорный вылет с Евро не огорчил: игроки сборной Франции зажгли в ночном клубе с легендой "Барселоны" (фото)

Французских игроков заметили в одном из ночных заведений в Майами в компании звезды "Барселоны"

Один из лучших футболистов в истории футбола бразилец Роналдиньо зажег в ночном клубе вместе с действующими игроками – французами Полем Погба и Блезом Матюиди, а также нападающим "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибалой.

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Спортсмены отдыхали вместе в одном из клубов Майами в США и выложили серию совместных фото в Instagram.

По информации бразильской прессы, футболисты не собирались вместе проводить отпуск, а встретились в ночном клубе абсолютно случайно.

Напомним, что Поль Погба находится в отпуске из-за раннего вылета сборной Франции с Евро-2020, а Пауло Дибала не попал в заявку сборной Аргентины на Копа Америка. В свою очередь, Блез Матюиди не попал в заявку сборной Франции на Евро-2020, хотя еще не объявлял о завершении карьеры в национальной команде. С 2020 года 34-летний футболист выступает в MLS за "Интер Майами".

Ранее Роналдиньо пошутил над Серхио Рамосом в Twitter. Фокус до этого сообщал, что Неймар снова зажигает, а Бразилия вышла в финал Копа Америка.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о скандале в сборной Франции: семьи Мбаппе, Погба и Рабьо и сами игроки поссорились во время матча. Родители Адриена Рабьо, Килиана Мбаппе и Поля Погба поругались прямо во время матча чемпионата Европы со Швейцарией.

По данным L’Equipe, сборная Франции была плохо готова к чемпионату Европы, футболисты отвлекались на видеоигры и поздно ложились спать, смотря ночные матчи НБА.

Также по данным французской прессы, футболисты скандалили между собой на поле прямо во время матча с Швейцарией — Рабьо выдвинул претензию Полю Погба за недостаточно качественную игру в обороне, а защитник Рафаэль Варан имел претензии по игре Бенджамена Павара.

Напомним, в 1/8 финала Евро-2020 произошла сенсация: Франция проиграла Швейцарии в серии пенальти.