Неймар снова зажигает: Бразилия вышла в финал Копа Америка (видео)

Лидер сборной Бразилии помог своей команде выйти в финал Копа Америка-2021

В Рио-де-Жанейро состоялся первый полуфинал Копа Америка, в котором победу праздновала сборная Бразилии, минимально обыграв команду Перу. Матч завершился со счетом 1:0.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Единственный гол в матче забил на 35-й минуте Лукас Пакета. Ему ассистировал Неймар, который прорвался по левому флангу, вошел в штрафную площадь, эффектно обыграл нескольких защитников и вывел на удар пасом полузащитника "Лиона" Лукаса Пакету, которому оставалось лишь попасть в ворота.

Минимальная победа позволила Бразилии выйти в финал турнира, где она встретится с победителем пары Аргентина – Колумбия.

Отметим, что 85 минут встречи в матче провел бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Фред, сейчас выступающий за "Манчестер Юнайтед".

Финал Копа Америка состоится в ночь на 11 июля. В этот же день пройдет финал чемпионата Европы.

Напомним, ранее форвард сборной Бразилии Неймар расплакался, когда его спросили о рекорде Пеле.

Кубок Америки

1/2 финала

Бразилия – Перу 1:0 (1:0, 0:0)

6 июля, 02.00, "Энженьян"

Гол: 1:0, Лукас Пакета (35)

Бразилия – Эдерсон, Данило, Маркиньос, Тиаго Силва, Лоди (Милитао, 85), Каземиро, Фред (Фабиньо, 85), Эвертон (Эвертон Рибейро, 70), Лукас Пакета (Дуглас Луис, 90), Неймар, Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 85).

Перу – Гальесе, Корсо (Лора, 75), Сантамария, Рамос (Гарсия, 46), Кальенс, Трауко (Лопес, 46), Пенья, Тапия (Тавара, 89), Йотун, Куэва (Орменьо, 81), Лападула.

Предупреждения: Йотун (56), Винисиус Жуниор (89), Лопес (90).

Напомним, ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси на Копа Америка-2021 побил рекорд Габриэля Батистуты, забив красивый гол в ворота сборной Чили.