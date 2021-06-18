Неймар снова заплакал из-за рекорда Пеле (видео)

Форвард сборной Бразилии расчувствовался, когда ему пришлось отвечать на вопрос о рекорде Пеле в футболке "селесао"

Форвард сборной Бразилии Неймар растрогался, когда журналист спросил, что он чувствует, приближаясь к рекорду Пеле.

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"Это особенные ощущения. Я через многое прошел на протяжении двух последних лет. Эта статистика отражает, как я рад играть за Бразилию, представляя свою страну, свою семью. Мы все проходим через очень необычный момент, Бразилия, как и другие страны, проживает очень тяжелую ситуацию.

Быть кумиром для кого-то, делать людей счастливыми – это доставляет мне радость. Мне нравится та история, что я пишу здесь. Я хочу, чтобы семья и друзья гордились мной. Я надеюсь, что все, кто любят эту игру, гордятся мной, потому что эти цифры ничего не значат. Это лишь гордость от того, что я представляю Бразилию", – говорил Неймар, не сумев сдержать слез.

Неймар уже забил 68 голов за сборную, рекорд Пеле – 77 мячей. На данный момент Неймар выступает в составе Бразилии на "Копа Америка". После двух сыгранных матчей Бразилия возглавляет турнирную таблицу группы А, набрав 6 очков. Пентакампеоны обыграли Венесуэлу (3:0) и Перу (4:0). Неймар забил по одному голу в каждом из этих матчей.

Отметим, что Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. В завершившемся сезоне 29-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Франции, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее хавбек сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум перешел в "ПСЖ" с зарплатой 10 млн евро в год.

Отметим, что Вейналдум последние 5 лет выступал за "Ливерпуль", в составе которого стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Вейналдум попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020 и забил один из мячей Нидерландов в ворота сборной Украины (3:2).

Ранее сообщалось, что финал Евро-2020 могут перенести в другой город.

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