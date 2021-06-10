Официально. Хавбек сборной Нидерландов перешел в "ПСЖ" с зарплатой 10 млн евро в год

Французский гранд объявил о усилении своего состава полузащитником "Ливерпуля".

"ПСЖ" объявил о покупке полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

30-летний футболист подписал контракт сроком до 2024 года. Ожидается, что Вейналдум подписал контракт в 10 миллионов евро в год, но официально информация пока не подтверждена.

Отметим, что Вейналдум последние 5 лет выступал за "Ливерпуль", в составе которого стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов. Вейналдум попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020 и, скорее всего, сыграет против сборной Украины.

Ранее Фокус сообщал, что ключевой защитник сборной Нидерландов может не сыграть против Украины. Один из главных талантов сборной Нидерландов также пропустит Евро-2020 из-за травмы. Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение никого не вызывать ему на замену.

На этом потери "оранжевых" не заканчиваются: ранее из-за позитивного теста на коронавирус нидерландская сборная потеряла основного голкипера. А перед стартом турнира голландцы потеряли звездного центрального защитника Вирджила Ван Дейка и одного из главных талантов команды Донни ван де Бека.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко убежден, что сборная сможет начать чемпионат Европы с положительного результата в матче против Нидерландов.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, благодаря голу Александра Зубкова.