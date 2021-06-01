Главный соперник сборной Украины на Евро-2020 потерял основного вратаря
Вратарь сборной Нидерландов не сможет принять участия на чемпионате Европы, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным
Основной вратарь сборной Нидерландов Йаспер Силлессен не сыграет на чемпионате Европы.
Голкипер вынужден пропустить Евро-2020, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. До этого Силлесен пропустил два сбора команды из-за мышечных травм и повреждения колена.
Скорее всего, основным вратарем на Евро станет либо вратарь "Аякса" Мартен Стекеленбург, либо голкипер "Норвича" Тим Крул.
В мае стало известно, что лидер сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020.
Отметим, что сборная Нидерландов является соперником сборной Украины по групповому этапу Евро-2020. Также подопечным Андрея Шевченко предстоит конкурировать за выход из группы со сборными Австрии и Северной Македонии.
3 июня сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Северной Ирландии. Матч состоится в Днепре, начало встречи – в 21.00.
После встречи с Бахрейном (1:1) сборная Украины планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).
Ранее стал известен расширенный состав сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер команды Андрей Шевченко вызвал 35 футболистов, в том числе, троих дебютантов. Сбор команды начался 15 мая в Харькове, а в первом контрольном матче наша команда сыграла вничью со сборной Бахрейна (1:1), проигрывая по ходу матча 0:1. Спасительный мяч для украинской команды забил Виктор Цыганков.
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций увеличил заявки сборных на Евро-2020 до 26 игроков. Заявки расширили в порядке исключения для всех участников, чтобы команды не оказались в ситуации, когда им не хватает игроков. При этом, в заявке на матч по-прежнему будет максимум 23 игрока, включая трех вратарей.