Головний суперник збірної України на Євро-2020 втратив основного воротаря

Воротар збірної Нідерландів не зможе взяти участі на чемпіонаті Європи, оскільки його тест на коронавірус виявився позитивним

Основний воротар збірної Нідерландів Яспер Сіллессен не зіграє на чемпіонаті Європи.

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Голкіпер змушений пропустити Євро-2020, оскільки отримав позитивний тест на коронавірус. До цього Сіллесен пропустив два збори команди через м'язові травми і пошкодження коліна.

Швидше за все, основним воротарем на Євро стане або воротар "Аякса" Мартен Стекеленбург, або голкіпер "Норвіча" Тім Крул.

У травні стало відомо, що лідер збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк пропустить Євро-2020.

Зазначимо, що збірна Нідерландів є суперником збірної України в груповому етапі Євро-2020. Також підопічним Андрія Шевченка треба буде конкурувати за вихід з групи зі збірними Австрії та Північної Македонії.

3 червня збірна України проведе товариський матч проти збірної Північної Ірландії. Матч відбудеться в Дніпрі, початок зустрічі — о 21.00.

Після зустрічі з Бахрейном (1: 1) збірна України планує спаринги з командами Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

Раніше став відомий розширений склад збірної України на Євро-2020. Головний тренер команди Андрій Шевченко викликав 35 футболістів, у тому числі, трьох дебютантів. Збір команди розпочався 15 травня в Харкові, а в першому контрольному матчі наша команда зіграла внічию зі збірною Бахрейну (1: 1), програючи по ходу матчу 0: 1. Рятівний м'яч для української команди забив Віктор Циганков.

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій збільшив заявки збірних на Євро-2020 до 26 гравців. Заявки розширили як виняток для всіх учасників, щоб команди не опинилися в ситуації, коли їм не вистачає гравців. При цьому, у заявці на матч, як і раніше, буде максимум 23 гравці, включаючи трьох воротарів.