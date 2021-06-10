Офіційно. Хавбек збірної Нідерландів перейшов у "ПСЖ" із зарплатою 10 млн євро на рік

Французький гранд оголосив про посилення свого складу півзахисником "Ліверпуля".

"ПСЖ" оголосив про покупку півзахисника "Ліверпуля" Джорджіньо Вейналдума.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

30-річний футболіст підписав контракт терміном до 2024 року. Очікується, що Вейналдум підписав контракт у 10 мільйонів євро на рік, але офіційно інформація поки не підтверджена.

Зазначимо, що Вейналдум останні 5 років виступав за "Ліверпуль", у складі якого став чемпіоном Англії та виграв Лігу чемпіонів. Вейналдум потрапив у заявку збірної Нідерландів на Євро-2020 і, швидше за все, зіграє проти збірної України.

Раніше Фокус повідомляв, що ключовий захисник збірної Нідерландів може не зіграти проти України. Один із головних талантів збірної Нідерландів також пропустить Євро-2020 через травму. Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур ухвалив рішення нікого не викликати йому на заміну.

На цьому втрати "помаранчевих" не закінчуються: раніше через позитивний тест на коронавірус нідерландська збірна втратила основного голкіпера. А перед стартом турніру голландці втратили зіркового центрального захисника Вірджіла Ван Дейка й одного з головних талантів команди Донні ван де Бека.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко переконаний, що збірна зможе почати чемпіонат Європи з позитивного результату в матчі проти Нідерландів.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова.