"Украина даст бой": Левченко – об ожиданиях от матча с Нидерландами

Бывший игрок сборной Украины убежден, что сборная сможет начать чемпионат Европы с положительного результата в матче против Нидерландов

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко сравнил нынешнего игрока Александра Зубкова с Луисом Суаресом, с которым он играл вместе в Нидерландах.

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"Первую точку в матче против Кипра заработал Зубков, который своей игрой мне очень понравился. Я приятно удивлен, как Зубков преобразился в последнее время. Национальной команде не хватало такого вот настырного футболиста. Ему может и не хватает техники, но за счет борьбы, желания, настырности, спортивной наглости Зубков решает на поле многое.

Он напоминает мне молодого Луиса Суареса. На Евро-2020 Александр Зубков будет для нас очень кстати", – сказал Левченко для FootBoom.

Также Левченко поделился ожиданиями от первого матча Украины на Евро-2020 с Нидерландами.

"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура – абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины", – сказал Левченко.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче.

Отметим, что травма лидера сборной Украины Руслана Малиновского в матче с Северной Ирландией оказалась несерьезной.

"Эпизод с ударом по ногам – соперник попал носком мимо щитка, в неприятное место. Чуть было больно наступать на ногу. Но все нормально", – приводит слова Малиновского Украинская Ассоциация Футбола.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.